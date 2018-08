Ministar Marić Oluju usporedio s drugim mjestom u Rusiji...

Uoči proslave 23. obljetnice akcije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, ministar državne imovine Goran Marić, je na Facebooku dva događaja označio kao događaje u kojima je upoznavao novu, drugu, drukčiju Hrvatsku, onu koja je otvorila srce, dušu.

Poznajem Hrvatsku svojim temeljnim znanjima, iskustvom, spoznajom, emocijama, ljubavlju...Trudio sam se upoznavati i upoznati ju svojom sviješću, očima, slikama,... događajima... I tako sve do trenutka kad čovjek pomisli: to je Hrvatska, ta i takva kakvu je poznajem, u svojoj cjelini, naravi, integritetu! Može se reći da je to trajalo sve do dvaju težinskih iskustava i događaja: prvi put nakon vojno-redarstvene akcije Oluja 1995. i drugi put nakon ponedjeljka 16. srpnja ove 2018. , dana povratka hrvatske nogometne reprezentacije i njezina izbornika s osvojenim srebrom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

U ova dva događaja, upoznavao sam novu, drugu, drukčiju Hrvatsku. Onu koja je otvorila srce, dušu ... Kad je pokazala svoje lice, biće i bitak, kad je pokazala svoju najbolju sliku i svoju narav …

Dok se pripremamo za slavljenje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, dok se zapravo sjećamo i slavimo Oluju, nedvojbeno se nameće njezina usporedba s veličanstvenim događajem u srpnju – nastupom, igrom, odnosom, uspjehom, porukom naših nogometaša i njezina izbornika na SP u Rusiji. Doista savršena sličnost snage, odlučnosti, veličine, jedinstvenosti, poruka, profesionalizma, zajedništva, , dubokog i zrelog domoljublja, čistoće volje, uspjeha, ZAHVALNOSTI …Uspjeha kojemu je ime POBJEDA!

Nije li to frapantna, neponovljiva sličnost ovih dvaju događaja!?

To su događaji koju su upotpunili moje iskustvo i moje poznavanje Hrvatske! Događaji kad je Hrvatska postajala i postala velika! To čine samo veliki događaji! Događaji koji daju značenje i značaj. Koji pokazuju i određuju mjeru našeg duha, naše misije, svijesti i samosvijesti ... Događaji koji daju pravo i temelj optimizma, ponosa , nade ... Događaji koji se nude postavljaju i ostaju u samoj povijesti ali i ona sama ...Koji jesu, mogu i moraju predstavljati lice i narav prave Hrvatske. One koja nadahnjuje ljude i zahvaljuje Gospodinu s kojim putujemo našu čitavu povijest.

Stoga se prepustimo i poklonimo snazi te povijesti. Budimo, ostanimo i živimo kao sretan narod. Jer očito je: nema naroda bez pobjede! Pobjeda je univerzalna i svevremenska poruka! Treba je slaviti, treba je ponavljati, podsjećati, posvješćivati! Poredajmo iznova u svijesti i u našoj čestitci riječi: Sretno i ponosno sjećanje na Oluju!

I sretan svima Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja… - napisao je Marić na Facebooku.