Pa ja bih ipak, ako ne bude nekih posljedica po zdravlje, a nadam se da ih neće biti, toksikologija je ipak moja struka, htio s njima napraviti opširan razgovor i upozoriti da se to ipak ne radi te kako moraju preuzeti odgovornost za stvari koje rade, ne samo za ove, nego i inače u životu, odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja novinarima na pitanje bi li isključio učenike koji su nastavnici srednje škole u Zadru ulili dezinficijens u bocu s vodom.

Radovan Fuchs je cijeli slučaj komentirao nakon dodjele nagrada "Luka Ritz" u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a kako je istaknuo, drago mu je da je nastavnica dobro, te da je "siguran kak oneće imati značajnijih posljedica za zdravlje".

- Ne bih to povezivao s nekim posebnim atakom. Ja bih to ipak povezao s jednom, ajmo reći, nepromišljenošću kakvu djeca u tim godinama znaju napraviti, a da pritom ne razmišljaju o mogućim posljedicama, Siguran sam da neće biti značajnijih posljedica po zdravlje učiteljice. Ipak se radi o dezinficijensu koji se stavlja na ruke i to kad još razrijedite u vodi ne bi trebalo biti problema. Ali, eto, bio je to jedan nesmotren čin, no siguran sam da će nastavničko vijeće donijeti adekvatnu odluku - prenosi portal srednja.hr ministrove riječi.

Inače, Fuchs je doktorirao na Kraljevskom institutu za tehnologiju u Švedskoj i to u području farmakologije i toksikologije.

No mnogi prosvjetari osudili su ovakvo ponašanje i traže isključenje za učenike. Da bi to mogla biti posljedica glupe odluke, najavila je i ravnateljica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zadru Marjana Bakmaz.