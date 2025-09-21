Ministar obrane BiH o vojnoj paradi u Srbiji: 'To je Vučićev fijasko, zaglavili su u prošlosti'

Zukan Helez, bosanskohercegovački ministar obrane, osvrnuo se na vojnu paradu u Beogradu, opisavši je kao potpuni fijasko Vučićeva režima. Istaknuo je i da nijedan ozbiljan međunarodni službenik nije bio prisutan, piše Klix.ba.

- Jasna je poruka: Vučić gura Srbiju na marginu međunarodne zajednice, rame uz rame s entitetima poput Južne Osetije i Abhazije. Ta parada više je sličila na lošu povijesnu rekonstrukciju nego na ozbiljan prikaz suvremene vojne moći. Dok se ostatak Europe bavi budućnošću, Vučić odlučuje da još jednom prošeta tenkove iz muzeja i avione koji su letjeli dok je Slobodan Milošević mahao s balkona. Ako je to trebalo da bude demonstracija snage - poruka je primljena: Srbija je duboko zaglavljena u prošlosti, naveo je Helez.

Dodao je i da režim u Srbiji, suočen s unutrašnjim kaosom, padom podrške, međunarodnom izolacijom i jasnim porukama iz Brisela i Washingtona, pokušava starim trikovima skrenuti pažnju sa stvarnih problema.

- Ali neka se ne zavarava - Bosna i Hercegovina se ne plaši oružja iz muzeja. Mi se ne bojimo ni tenkova starijih od vojnika koji ih voze, niti parade izgrađene na propagandi. Zabrinuti smo jedino zbog politike koja i dalje sanja 'veliku Srbiju', usprkos tome što se povijest jasno izjasnila o tom snu. Umjesto da paradira, Vučić bi napokon mogao organizirati paradu priznanja realnosti: da su susjedi Srbije suverene države. Da novih granica neće biti. I da Balkan više nikada neće biti igralište za tuđe komplekse, zaključio je Helez.