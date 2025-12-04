Ministar obrane BiH: 'Ustaška kopilad lobira o podijeli BiH. Vučić? Stigle su ga sve laži'

Ministar obrane BiH, Zukan Helez, u razgovoru za Hayat osvrnuo se na 'Sarajevo safari', priču o turistima-snajperistima koji su navodno plaćali da bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevo.

- Nisu morali proći kroz Hrvatsku. Mogli su doći u Sarajevo preko istočne Bosne, koja je bila pod kontrolom agresorskih snaga i mogli su doći iz Srbije bez ikakvih problema. Nisu morali ići u Hrvatsku - odgovorio je na pitanje o tome je li i Hrvatska predmet istrage pa dodao:

- Mada smo svjedoci u posljednje vrijeme što sve radi 'poluretardirana' Željana Zovko, koja se uporno miješa u unutarnje stvari BiH, i to su ta 'ustaška kopilad'. Ala ona, ala onaj Primorac koji u Washingtonu uporno lobira da se podijeli BiH.

Helez je komentirao i navode da je aktualni srpski predsjednik Aleksandar Vučić sudjelovao u "Sarajevo safariju".

- Aleksandar Vučić ima problem koji nosi iz svoje kuće. Tu mržnju nasljeđujete, to ide uz njegov odgoj i uz svačiji, naš odgoj, kako se ponašamo prema drugim i drugačijim. On ne voli druge i drugačije, on posebno ima kompleks od Bošnjaka i to je iskazivao u ratu, pa i Hrvata. Širom Hrvatske davao je te neke žestoke nacionalističke, profašističke izjave i o BiH i o Hrvatskoj - rekao je i dodao:

- Želim naglasiti da je njega stigla ona kletva, stara poslovica: 'Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada.' Taj čovjek radi o glavi BiH 30 godina, bez prestanka. Naravno, sada ima veću moć jer je predsjednik Srbije, bio je i premijer, a sve su to pozicije s kojih može nanijeti puno zla BiH - naveo je Helez.

Helez je poručio da Vučić koristi 'primitivca Dodika'.

- Stigle su sve te laži. Znači, lagao je Amerikancima i Rusima, sada su spoznali i jedni i drugi. Prodaju naoružanje Ukrajini da bi zaradili. Lagao je Amerikancima da je proeuropski čovjek. Sada su ga svi spoznali kakav je i što radi. Naravno, ima unutarnjih problema. Akademska zajednica se probudila, kao što pratite, studenti, profesori... i njemu se sada nazire i vidi kraj političke karijere. Ja se nadam da će ga stići pravosudna kazna za sve ono što je napravio u Sarajevu - poručio je.