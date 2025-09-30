Obavijesti

BEZ PARDONA

Ministar obrane SAD-a kritizirao pretile generale: 'Završena je era neprofesionalnog izgleda...'

Foto: Andrew Harnik/REUTERS

Hegseth je kritizirao vojnike s prekomjernom težinom, rekavši da je "potpuno neprihvatljivo vidjeti debele generale i admirale na hodnicima Pentagona"

Američki ministar obrane Pete Hegseth je u utorak oštro kritizirao "pretile generale" i inicijative kadrovske raznolikosti za koje tvrdi da su dovele do desetljeća truljenja vojske te je zapovjednicima okupljenima u rijetko velikom poručio da bi trebali dati ostavku ako ne podržavaju njegov program.

"Glupi i nesmotreni politički vođe postavili su pogrešan smjer na kompasu i izgubili smo put. Postali smo 'ministarstvo wokea", rekao je Hegseth misleći na socijalno osviještenu i politiku političke korektnosti, otvarajući sastanak u Quanticu u Virginiji. "Ali više neće biti tako", rekao je.

U dvorani punoj vodećih američkih generala i admirala, pozvanih prošli tjedan iz cijelog svijeta bez objašnjenja, Hegseth je pravdao svoja otpuštanja časnika, među kojima su i jedan od vodećih američkih generala koji je Afroamerikanac i žena na mjestu admiralkinje mornarice. Rekao je da su časnici koje je otpustio dio nevaljale kulture.

Obećao je velike promjene u načinu na koji se rješavaju pritužbe na diskriminaciju i kako se istražuju optužbe za prekršaje u Pentagonu, rekavši da u sustavu ima visokih dužnosnika koji "hodaju po jajima".

"Ako vas riječi koje danas izgovaram rastužuju, onda biste trebali postupiti časno i dati ostavku", istaknuo je Hegseth. "Znam da velika većina vas osjeća suprotno. Ove riječi ispunjavaju vam srca."

Hegseth je kritizirao vojnike s prekomjernom težinom, rekavši da je "potpuno neprihvatljivo vidjeti debele generale i admirale na hodnicima Pentagona."

Najavio je da će svi testovi fizičke spremnosti biti po muškim kriterijima i naglasio važnost standarda dotjerivanja.

"Era neprofesionalnog izgleda je završena. Nema više bradonja", rekao je Hegseth publici koja je sjedila u tišini.

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je novinarima u utorak spremajući se na ovaj događaj da će odmah otpustiti vojne zapovjednike ako mu se ne sviđaju.

I sam je u govoru pred vojnicima i časnicima potvrdio Hegsethova stajališta kritizrajući politiku poticanja raznolikosti u zapošljavanju.

„Zasluga. Sve se temelji na zaslugama. Svi se temeljite na zaslugama. Nećemo dopustiti da netko zauzme vaše mjesto iz političkih razloga, jer je on politički korektan, a vi niste“, rekao je Trump.

„Uz vas sam. Podržavam vas, kao predsjednik vas 100% podržavam“, rekao je Trump.

Zaposleni u američkoj vojsci su u pravilu apolitični, odani ustavu i neovisni od bilo koje stranke ili političkog pokreta. 

