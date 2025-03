Ministar Piletić: Vlada je ispunila zahtjeve sindikata za povećanjem osnovice

Ministar rada Marin Piletić istaknuo je u utorak, uoči štrajka što su ga najavila tri obrazovna sindikata, da je Vlada u najznačajnijoj mjeri ispunila zahtjev tih sindikata za povećanjem osnovice jer će umjesto traženih 1000 eura, povećanjem 3 plus 3 posto ove godine, iznositi 1005 eura.

„Nastava će biti organizirana, svi ravnatelji škola dobili su naputak Ministarstva znanosti i obrazovanja. Djeca imaju pravo na obrazovanje, imaju pravo na boravak u školi i to će im se omogućiti unatoč komentaru čelnika sindikata Preporod Željka Stipića da njega nije briga što će biti s djecom. To niti je pedagoški, niti je u duhu jednog učitelja, ali to njemu na dušu”, izjavio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Piletić novinarima u Saboru, dan uoči štrajka koji su najavila tri sindikata u obrazovanju.

Naglasio je da, koliko je njemu poznato, tri sindikata koja su najavila štrajk sudjeluju u pregovorima s Ministarstvom znanosti i obrazovanja kroz granske kolektive ugovore.

Piletić istiće da ova Vlada nikad nije prekinula bilo kakvu vrstu dijaloga pa čak ni s onim socijalnim partnerima koji provode štrajk.

Ponovio je kako je Vlada premijera Andreja Plenkovića u ovoj i prošloj godini započela s reformom koja treba dovesti do jedinstvenog sustava koeficijenata.

„Čude me komentari predstavnika ta tri sindikata da traže povećanje osnovice od deset posto, to nije zahtjev koji je u dobroj vjeri s obzirom da smo imali pregovarački proces krajem 2024., gdje su sva tri sindikata tražila da povećanje osnovice bude osam posto. Otkud sada, nakon tri mjeseca da odjedanput osnovica treba biti povećana za deset posto”, dodao je ministar Piletić.

Podsjetio je da je Stipićev zahtjev na prvom inicijalnom pregovaračkom sastanku prošle godine bio da žele povećanje osnovice, koja će u konačnici s 947 eura, koliko je iznosila, doći do razine iznosa osnovice od 1000 eura.

„Osnovica koje je uvećana tri posto s 1. veljače iznosi 975 eura, a drugim povećanjem u rujnu, također od tri posto, iznosit će 1005 eura i mi smo zahtjev Stipića uvažili i u najznačajnijoj mjeri ispunili taj zahtjev”, poručio je Piletić.

Plaće značajno povećane kroz sustav koeficijenata, u ovom mandatu 48 posto

Upitan kakav razvoj situacije očekuje uspije li štrajk, Piletić je rekao kako nije prvi put da imaju oprečne stavove te napomenuo da je ovo Vlada socijalnog dijaloga i da su plaće značajno povećali kroz sustav koeficijenata, u ovom mandatu 48 posto.

„Cilj i program naše Vlade je da plaće povećavamo i dalje, ali ne uz ocjene određenog dijela sindikata. Oni su kroz svoje zahtjeve upleli nešto o čemu pregovaraju svi sindikati državnih i javnih službi, a to je osnovica. No, oni su imali određene prohtjeve koji se mogu riješiti i granskim kolektivnim ugovorom i u izravnom dijalogu s Ministarstvom znanosti, a ne njima opteretiti naše kolektivne pregovore”, poručio je Piletić.

Odbacio je i tvrdnje sindikata da su učitelji najmanje dobili porastom koeficijenata, naglasivši da to nije točno. Dodao je da su učitelji i nastavnici po pitanju povećanja koeficijenata u postotku rasta najbolje prošli.