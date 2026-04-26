Ministar poljoprivrede: Ja ću zaštititi domaće peradare, ali ne držimo sva jaja u istoj košari

Ministar poljoprivrede David Vlajčić za Dnevnik Nove TV komentirao je najavljenu gradnju više megafarmi pilića, kojima se građani i udruge oštro protive. Na nedavnom prosvjedu u Sisku okupile su se tisuće prosvjednika, a sve je veća zabrinutost i mještana Apatije na sjeveru Hrvatske. Sve češće se govori o 24 megafarme u tri županije, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj, no ministar tvrdi kako još nema sve konkretne indormacije.

- Rekao bih da ne postoji jedna konačna odluka. Jasno su propisane nadležnosti i zato sam baš napravio okrugli stol u ožujku u Sisku. Jedinice lokalne samouprave su te koje donose svoje prostorne planove, izravno odgovaraju svojim građanima, odlučuju u njima što može, što ne može i daju zeleno svjetlo - rekao je Vlajčić.

'Ne okrećemo leđa malim poljoprivrednicima'

Voditelj Domagoj Mikić ga je pitao i kako je moguće da kao ministar poljoprivrede ne zna za takve megaprojekte u svojem resoru.

- komunicirali smo već ranije. Kada otvarate farmu krava, na primjer, ne tražite dozvolu ministra poljoprivrede. Rješavate imovinsko-pravne odnose i realizirate svoju investiciju. Građani se s pravom pitaju što se događa i trebaju se obratiti svojim načelnicima i gradonačelnicima jer jedinice lokalne samouprave propisuju što je na njihovu području dopušteno, a što nije. Tu očekujemo potpunu odgovornost od njih - odgovorio je ministar.

Istaknuo je i kako svaka jedinica lokalne samouprave može propisati udaljenost farmi od naseljenih područja i je li takva farma uopće dopuštena. Vlajčić je kazao kako se ne slaže sa stavom da Hrvatska okreće leđa malim poljoprivrednicima.

Govoreći o tome okreće li Hrvatska ovakvim farmama leđa malim poljoprivrednicima, Vlajčić je rekao da se s tim ne slaže. Hrvatska je u pearadarstvu samodostatna s oko 75 do 80 posto.

Sisak: Prosvjed protiv izgradnje megalomanskih uzgojnih i klaoničkih pogona pilića | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

- Teško je utjecati na tržište, ali ja ću biti taj koji će zaštititi hrvatskog seljaka. Jedinstveno smo europsko tržište i teško je utjecati na same poremećaje, no kada se oni dogode, tu je Ministarstvo koje reagira kako bi zaštitilo hrvatskog seljaka - odgovorio je na pitanje tko će zaštititi hrvatskog seljaka ako megafarme sruše cijenu na tržištu.

Ipak, dodao je, ne treba "držati sva jaja u košari, da nam košara ispadne, razbije se i imamo problem s kompletnom proizvodnjom, s tržištem".

Zato baš govorim - trebamo investicije, pozivamo ih, otvorena su vrata svim investitorima, ali ne pod svaku cijenu. Zaštitit ćemo naše stanovništvo, domaće peradare, sve ono što godinama Hrvatska gradi. Europa, kroz Zeleni plan, govori kako treba napuštati ovakve megainvesticije. Hrvatska treba proizvodnju, trebamo ulaganja, ali ne pod svaku cijenu, i to je ključna poruka - poručio je.