Ministar Ružić riješio dio problema pomoćnika u nastavi, na potezu je sada Fuchs

Pomoćnici u nastavi već se godinama nalaze u pravnom vakuumu zbog neusklađenih zakona i pravilnika koji uređuju njihov status. Najveći problem odnosi se na ugovore o radu. Naime, Zakon o radu propisuje da radnik kod istog poslodavca ne može biti zaposlen na određeno vrijeme dulje od tri godine. Nakon isteka tog roka ugovor se, prema Zakonu o radu, automatski smatra ugovorom na neodređeno. Istodobno, pravilnik koji uređuje rad pomoćnika u nastavi predviđa zapošljavanje na određeno vrijeme, zbog čega se u praksi događa da pomoćnici nakon tri godine moraju napustiti školu i zaposliti se kod drugog poslodavca, odnosno u drugoj školi. Stručnjaci upozoravaju da je takva praksa u koliziji sa Zakonom o radu te da bi mogla pasti na sudu. Osim što stvara pravnu nesigurnost za pomoćnike, najveću cijenu plaćaju učenici s teškoćama u razvoju koji se tek naviknu na svog pomoćnika, a potom ga zbog administrativnih prepreka moraju mijenjati.

Dodatni problem predstavlja činjenica da pomoćnike u nastavi zapošljavaju različiti poslodavci, udruge, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zbog čega postoje razlike u plaćama i drugim radnim pravima.

Sugovornik dobro upućen u problem smatra da je ministar Alen Ružić, iz perspektive resora rada, napravio važan iskorak u rješavanju dijela problema pomoćnika u nastavi. Kako navodi, pitanje udruga kao poslodavaca je uređeno, omogućeno je zapošljavanje na neodređeno vrijeme te su osigurana sredstva za otpremnine u slučaju otkaza uvjetovanog poslovnim razlozima.

- Ministar Ružić riješio je dio problema koji je bio u nadležnosti Ministarstva rada. S udrugama je dogovoren model zapošljavanja na neodređeno i osigurana su sredstva za otpremnine u slučaju poslovno uvjetovanih otkaza. Sada je red na ministru Radovanu Fuchsu da riješi pitanja koja su u nadležnosti obrazovanja i konačno ujednači status pomoćnika u nastavi. Naime, nije normalno seliti ih iz škole u školu svake tri godine, djeca se taman naviknu na pomoćnika i onda ode- rekao je sugovornik dobro upućen u problem pomoćnika u nastavi.

Još jedna velika nedoumica odnosi se na uvjete za zapošljavanje. Zakonom o osobnoj asistenciji propisano je da pomoćnik u nastavi mora imati najmanje razinu obrazovanja 4.2 HKO-a te završen program obrazovanja odraslih, odnosno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi. Program za stjecanje djelomične kvalifikacije traje 250 sati redovite nastave, a moguće ga je financirati i besplatnim vaučerom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Međutim, isti Zakon propisuje i iznimku prema kojoj se pomoćnikom u nastavi može zaposliti i osoba koja nije završila program od 250 sati, ako je ranije završila edukaciju za pomoćnika u nastavi u trajanju od najmanje 20 sati te ispunjava ostale zakonske uvjete. Upravo zbog te odredbe dio osnivača škola traži završeno osposobljavanje od 250 sati, dok drugi smatraju da je dovoljno imati edukaciju od 20 sati, što u praksi dovodi do različitih kriterija zapošljavanja.

Ministarstvo rada najavilo je da će pomoćnici u nastavi do kraja godine biti uvršteni u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja, čime će njihovo zanimanje dobiti formalno priznanje u sustavu. Međutim, samo uvrštavanje u NKZ ne znači automatski veće plaće niti drukčiji koeficijent, budući da se oni određuju uredbom Vlade, kojom pomoćnici u nastavi zasad nisu obuhvaćeni. Njihova satnica, radni uvjeti i organizacija posla i dalje ostaju uređeni posebnim pravilnikom.