Obavijesti

News

Komentari 1
(tć) OPTIMISTIČAN PLUS+

Ministar se nada: 'Očekujem da će ova sezona biti pozitivna'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
Ministar se nada: 'Očekujem da će ova sezona biti pozitivna'
Foto: Luka AntunacPIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tomislav Ćorić: Razinu hrvatske inflacije želimo svesti na razinu prosjeka eurozone

Inflacija u Hrvatskoj nastavlja usporavati. Stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena dobara i usluga, u ovogodišnjem je srpnju iznosila 3,9 posto u odnosu na srpanj lani, dok je u odnosu na lipanj 2026. niža za 0,2 posto, prva je procjena koju je objavio Državni zavod za statistiku (DZS). Tako je, nakon što je u lipnju usporila na 4,5 posto na godišnjoj razini, sa svibanjskih 5,2 posto i travanjskih 5,8 posto, nastavljen trend njezina usporavanja treći mjesec uzastopno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Italija suspendirala Schengen sa Španjolskom zbog migrantske krize na Ceuti. Stiglo ih 50.000
TISUĆE SE OKUPLJAJU U MAROKU

Italija suspendirala Schengen sa Španjolskom zbog migrantske krize na Ceuti. Stiglo ih 50.000

Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.
VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine
STRADALI MOTORISTI

VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine

Kako se doznaje došlo je do pada motocikla s dvoje ljudi, jednoj osobi se pruža pomoć zbog čega je stigao i helikopter kojim se prevozi u bolnicu.
Hamas je objavio uvjete pod kojima će se razoružati u Gazi
SLIJEDI KRAJ RATA?

Hamas je objavio uvjete pod kojima će se razoružati u Gazi

Trump je u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social u četvrtak najavio "veliku prekretnicu" prema okončanju rata u Gazi, tvrdeći da je njegov "Odbor za mir" postigao sporazum o potpuno razoružanju Hamasa i drugih oružanih skupina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026