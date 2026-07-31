Ministar se nada: 'Očekujem da će ova sezona biti pozitivna'

Tomislav Ćorić: Razinu hrvatske inflacije želimo svesti na razinu prosjeka eurozone
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Inflacija u Hrvatskoj nastavlja usporavati. Stopa inflacije, mjerena indeksom potrošačkih cijena dobara i usluga, u ovogodišnjem je srpnju iznosila 3,9 posto u odnosu na srpanj lani, dok je u odnosu na lipanj 2026. niža za 0,2 posto, prva je procjena koju je objavio Državni zavod za statistiku (DZS). Tako je, nakon što je u lipnju usporila na 4,5 posto na godišnjoj razini, sa svibanjskih 5,2 posto i travanjskih 5,8 posto, nastavljen trend njezina usporavanja treći mjesec uzastopno.
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