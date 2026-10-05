Ministar Šušnjar: Izrada pravilnika o sidrenim cijenama je u poodmakloj fazi

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u ponedjeljak da je priprema pravilnika koji će definirati proizvode i usluge za koje će se isticati bazna cijena u poodmakloj fazi, a kritičarima koji najavljuju prosvjede zamjerio je politikantstvo i manipulaciju udrugama poduzetnika.

"Podsjetit ću najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja, negdje u vrijednosti 550 milijuna eura, od ukidanja dostave, izlaznih računa, dostave računa, sve je digitalizirano", rekao je Šušnjar u izjavi na margini dodjele ugovora obrtnicima za naukovanje učenika.

Potvrdio je da datum produženja roka za isticanja sidrenih cijena i digitalne objave cjenika ostaje 17. studenoga, te dodao da je riječ o mehanizmu koji služi potrošačima da se bolje orijentiraju i procijene za što će trošiti svoj novac.

Najavio je da će se nakon što pravilnik bude u finalnoj fazi, provesti javno savjetovanje i sastanci s reprezentativnim cehovskim udruženjima, poput obrtničke komore, za koju je naglasio da je do sada bila među najkonstruktivnijima u svim dosadašnjim razgovorima.

Tu je i HGK, HUP, rekao je i dodao da je ministarstvo osluhnulo bilo gospodarstvenika, poduzetnika i udruga i odgodilo primjenu obveze isticanja sidrenih cijena i digitalne objave cjenika. Ujedno je zahvalio svima koji su već uveli baznu ili sidrenu cijenu.

Komentirao je i najave prosvjeda iz udruge UGP, kazavši da su u vodstvu te udruge ljudi iz stranaka Centar, Pametno i Mosta te da je to njima politička platforma, ali je dodao i da će "sve konstruktivne prijedloge saslušati".

"Svi koji su prisutni na tržištu moraju imati svoje cjenike, moraju isticati cijene, tako da ne vidim prostora tim političkim galamdžijama koji koriste udruge radi plasiranja svojih političkih ideja i borbe za politički prostor", rekao je Šušnjar.

Upitan o skorom sastanku neformalne političke skupine devet mediteranskih zemalja članica Europske unije MED9 u Splitu, rekao je da će se ondje razgovarati o energetskoj suradnji, povećanim kapacitetima transporta LNG-a,te da će biti i drugih tema koje vode pozitivnim gospodarskim kretanjima.

Na pitanje o njegovom stavu o eventualnima novim štrajkovima nakon radnika ZET-a i ZG Holdinga, rekao je da ne može "gatati hoće li biti neki štrajk ili neće", te se nada da neće biti potrebe za štrajkovima, ali i da su oni legitimno pravo.