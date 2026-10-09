Ministar Šušnjar: U ponedjeljak pravilnik o sidrenim cijenama na javnom savjetovanju...

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da u ponedjeljak u javno savjetovanje ide pravilnik o sidrenim cijenama kojim će se, između ostalog, propisati koje bi djelatnosti bile isključene od obveze njihova objavljivanja, a osvrnuo se i na sutrašnji prosvjed u organizaciji Udruge Glas poduzetnika (UGP) i udruge SMOi.

UGP i udruga SMOi – Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, zbog, kako su rekle, Vladinih štetnih reformi koje se, između ostalih, tiču povećanja poreznog opterećenja za dio paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu.

Odgovarajući u petak nakon sjednice Vlade na upit novinara oko sutrašnjeg prosvjeda, Šušnjar je kazao da su u vrlo aktivnoj, svakodnevnoj komunikaciji sa cehovskim udruženjima – Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK), Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) i Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP).

"Što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao", kazao je Šušnjar, koji nije želio konkretno navesti na koga misli. Dodao je da je pravo na miran prosvjed ustavna kategorija, ali je podsjetio i da je Vlada kroz zadnje administrativno i fiskalno rasterećenje rasteretila gospodarstvo i poduzetništvo s više od pola milijarde eura kroz više od 360 donesenih mjera.

"Povod za ovaj prosvjed je, kažu, sidrenje cijena, a ono je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi i da možemo raspisati kroz pravilnike, gdje je već bila intencija i u trenutku donošenja one odluke čiju smo primjenu odgodili, da se to tako napravi te isključe djelatnosti koje nisu pogodne za to", rekao je Šušnjar.

Na upit koje bi djelatnosti bile isključene od obveze objave sidrenih cijena, naveo je intelektualne usluge, djelatnosti čije su cijene definirane zakonom poput odvjetništva, javnih usluga itd.

U ponedjeljak pravilnik u javnom savjetovanju

"Mislim da u ponedjeljak ide pravilnik u javno savjetovanje, pa ćete sve vidjeti, ali ništa to nije uklesano u kamenu", poručio je, navevši da je to mjera za zaštitu potrošača.

Na upit ima li šanse da se odustane od sidrenih cijena, kazao je da je zakon donesen, a pravilnici će se definirati. "Ovo je nova mjera koju prvi put stavljamo na tržište u ovom dijelu. Ali morate znati da kada su usidrene cijene hrane i robe široke potrošnje, da imamo usporavanje inflacije od tada. I nije bilo nikakvih problema, niti se tko bunio od trgovaca kada smo to napravili. Ne vidim čemu sad ovo, kada širimo malo paletu, a isključivat ćemo i moderirati sve sukladno reakcijama, gdje vidimo da to nije životno i provedivo", naveo je ministar.

Radi se na daljnjim poreznim rasterećenjima

Kazao je i da rasterećenje poduzetništva kontinuirano traje. "Imamo program mjera koje su u sklopu pristupanja OECD-u, kao i program Vlade koji se provodi kroz sve godine i definiran je do 2028. Radi se i na nekim drugim poreznim rasterećenjima, o kojima i na političkom nivou, ali i operativnom kao članovi izvršne vlasti razgovaramo s ministrom Ćorićem, što bi bilo oportuno, što bi bilo dobro, što nema u nekim drugim zemljama. Ali, sad da ne pričamo o detaljima, kad usuglasimo sve te stavove, onda ćete pravovremeno biti izvješteni", kazao je Šušnjar.