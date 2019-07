Ministar: Tek ćemo razgovarati o primanju migranata iz Afrike

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je u utorak informaciju da bi Hrvatska iduće godine, nakon što preuzme predsjedanje Vijećem EU-a, mogla početi primati migrante s brodova iz Mediterana, rekavši kako o tom pitanju nema nikakvih dogovora, nego će se tek razgovarati.

"Večernji list" objavio je da Hrvatska do sada nije primila ni jednog migranta koje brodovi pokupe u Sredozemlju, ali će najvjerojatnije morati uzeti u obzir da su i druge države koje su predsjedale EU-om, poput Bugarske, Rumunjske ili Finske, primale migrante s brodova iz Mediterana. Riječ je o simboličnoj gesti, po jednog ili dva migranta i to ne sa svakog broda,

Hrvatsko primanje migranata kao simbolička gesta

"Raspolažete s informacijom s kojom ne raspolaže nitko u EU-u, pogotovo oni koji su razgovarali. Nema nikakvih dogovora, postoje razgovori", rekao je Božinović odgovarajući na novinarski upit pri obilasku državne granice u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Podsjetio je da Hrvatska od prvog dana iskazuje spremnost poštivanja europskog načela solidarnosti, koje nam ne omogućilo milijardu kuna investicija u zaštitu hrvatske granice. Napomenuo je da sada pregovaramo o dodatnih 20 milijuna eura za tehničko opremanje hrvatske granice.

Božinović smatra kako će EU po pitanju migranata naći uravnoteženo rješenje istaknuvši kako na Hrvatsku nitko ne vrši niti može vršiti pritisak.

Također, kazao je, Hrvatska se nije na ništa obvezala, a ako bi po tom pitanju nešto i pridonosila to bi bila simbolička gesta. "O tome ćemo tek razgovarati", poručio je.

Ministar je također istaknuo da policija zaštiti hrvatske granice pristupa planski, sistematski, sustavno i dugoročno, te se iz dana u dan oprema, prije svega tehničkim sredstvima, kako bi bila spremna odgovoriti svim izazovima.

"Uz pomoć kamera detektiramo kretanje ilegalnih migranata u dubini bosansko-hercegovačkog teritorija i pravovremenim rasporedom ljudi vršimo odvraćanje na granici između Hrvatske i BiH", rekao je Božinović novinarima.

Zadaća je to koja uključuje visok stupanj uvježbanosti, profesionalnosti i umreženosti s drugim institucijama, poručio je Božinović posebno pohvalivši suradnju Policijske uprave sisačko-moslavačke sa svim gradovima i općinama.

EU je duboko zahvalan hrvatskoj policiji

Božinović drži da je Hrvatska spremna za Schengen, a komunikacija s Europskom komisijom na tragu je takve ocjene. "Od osam poglavlja koje smo trebali zadovoljiti u evaluaciji sedam je već zatvoreno, osmo je pri kraju, a šengenski evaluatori bili su i na ovom dijelu hrvatske granice", kazao je.

Božinović je pritom ustvrdio kako "u Europskoj komisiji i EU-u postoji duboko poštovanje i zahvalnost hrvatskoj policiji na svemu što radi".

Na novinarski upit provodi li hrvatska policija "pushback", kako je rekla predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, Božinović je odgovorio da, koliko je on razumio, predsjednica to nije rekla.

"Postoje dijelovi granica koji su još uvijek minsko sumnjivo područje i pozivamo sve koji su u komunikaciji s migrantskom populacijom da ih ne ohrabruju na taj put koji nosi brojne rizike, pa i rizik gubitka života. Hrvatska policija u minsko sumnjivo područje neće ulaziti i ako je cijena toga da djeluje izvan tog područja i tu vrši odvraćanje - to ćemo činiti i ubuduće", rekao je ministar unutarnjih poslova.

MUP provjerava navode iz anonimnog pisma pučkoj pravobraniteljici

Upitan je li zabrinut zbog navoda u anonimnom pismu pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović, u kojem neimenovani policajac govori o nehumanom ponašanju hrvatske policije prema migrantima, Božinović je rekao kako se odmah počelo provjeravati istinitost tih navoda, no zabrinjava ga to što je pismo dospjelo u javnost.

"Sve službe ravnateljstva se bave istraživanjem. No, teško je kada ne znate tko je osoba koja je to prijavila i na što se konkretno odnosi", kazao je. MUP je dosad, a činit će to i ubuduće, provjeravati svako upozorenje o nezakonitostima u postupanju, a tamo gdje je potvrđena opravdanost takvih navoda, policija i disciplinski sudovi unutar MUP-a su promptno reagirali.

Božinović je istaknuo kako godišnje u MUP-u vode od 300 do 500 disciplinskih postupaka, a rezultat su različite sankcije za policajce - od najblažih do gubitka službe.

Poruke iz Vukovara su ohrabrujuće

Komentirajući stanje u Vukovaru nakon odluke Ustavnog suda i reakcije gradskih vlasti ustvrdio je kako je Vlada pokazala otvorenost za rješavanje svih pitanja koja mogu opterećivati odnose u Hrvatskoj. "Mi to radimo kroz dijalog sa svim zainteresiranim stranama", kazao je.

"Poruke koje dolaze iz Vukovara zadnjih dana su ohrabrujuće, no prije svega treba saslušati ljude koji žive tamo i njihove predstavnike u Gradskoj skupštini, jer oni najbolje znaju kojom dinamikom mogu ići u ostvarivanje ili podizanje standarda kojem svi težimo", naglasio je Božinović.

Vlada će, kao i do sada, poštivati odluke Ustavnog suda, a do rješenja će doći kroz dijalog za koji su mnoge strane pokazale zainteresiranost i spremnost, poručio je Božinović.

