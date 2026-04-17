Obavijesti

News

Komentari 1
ŠTO ČEKA UGOSTITELJE?

Novi zakon o ugostiteljstvu. Glavina o detaljima: Maloljetni neće smjeti piti energetska pića

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Novi zakon o ugostiteljstvu. Glavina o detaljima: Maloljetni neće smjeti piti energetska pića
3
Zagreb: Ministar Glavina predstavio novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Ministar je istaknuo da će se proces provoditi digitalnim putem kroz sustav E-turizam: 'Sve će biti digitalizirano'

Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, predstavio je novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim će odgovoriti na izazove neregistrirane djelatnosti. Kako su najavili, Ministarstvo turizma i sporta u proceduri je donošenja novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim će se snažno odgovoriti na izazove crne i sive ekonomije, odnosno neregistrirane djelatnosti, prije svega osiguravanjem provedbe Uredbe o prikupljanju i razmjeni podataka o uslugama kratkoročnog iznajmljivanja smještaja, tzv. STR Uredbe, koja je ključna za uspostavu reda, transparentnosti i učinkovitog nadzora u ovom segmentu tržišta.

"Važeći zakon je prošao svojih devet izmjena, a zbog toga donosimo novi zakon. Na snagu je stupila i Uredba o kratkoročnom najmu Europske komisije", rekao je ministar, prenosi N1.

"Napravili smo najveći iskorak po tom pitanju i imamo rezultate. Imamo smanjen broj kreveta u kratkoročnom najmu, a broj ugovora za dugoročni najam porastao je za 15 posto. To je najvidljivije u primorskim županijama. Poboljšali su se uvjeti za dugoročni najam", dodao je.

Navodi da je jedan od glavnih ciljeva zakona suzbijanje neregistriranog kratkoročnog najma: "Idemo na značajnu digitalizaciju svih postupaka koji se provode na temelju ovog zakona. Ide se u cjeloviti sustav modernizacije kategorizacije ugostiteljskih objekata."

"Sa stupanjem na snagu ovog zakona svi pružatelji usluga u kratkoročnom najmu dobit će registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu kojom raspolažu. Svaki objekt ili smještajna jedinica morat će imati vlastiti registracijski broj", kazao je ministar.

"Ako se na platformama nađe objekt koji nema registracijski broj, bit će izložen kaznama. Uredba se odnosi na objekte koji se bave kratkoročnim najmom. Odgovornost i nadležnost su na Ministarstvu turizma i sporta i na županijama."

Ministar je istaknuo da će se proces provoditi digitalnim putem kroz sustav E-turizam: "Sve će biti digitalizirano."

"Bez registracijskog broja neće biti moguće oglašavanje na platformama", dodao je.

Ističe da Hrvatska ne može biti destinacija masovnog turizma, nego da smo cjelogodišnja turistička destinacija.

Ministar je istaknuo da se zabranjuje i konzumiranje energetskih pića u ugostiteljskim objektima za osobe mlađe od 18 godina: "Kontrolu će vršiti Državni inspektorat i policijski službenici."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026