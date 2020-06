Ministar turizma odvezao prvi ovogodišnji kruzer s turistima

Na jednom brodu kojeg sam obišao su ljudi iz Austrije koji su već 35 puta bili u Hrvatskoj. To su ljudi koji vjeruju Hrvatskoj i koji su se više puta uvjerili da je Hrvatska sigurna destinacija, a naročito sada, kaže ministar

<p>Ministar turizma <strong>Gari Cappelli </strong>u subotu oko podneva u riječkoj luci je pozdravio prve turiste odvezavši prvi od šest brodova koji su ove godine sa stotinu turista iz Njemačke i Austrije zaplovili na sedmodnevni kruzing sjevernim Jadranom i Kornatima. Istovremeno iz trogirske luke krenulo je pet kruzera te iz zadarske luke još dva broda sa stranim turistima koji se polako vraćaju na Jadran.</p><p>Ministar Cappelli kaže da je ovogodišnje prvo isplovljavanje brodova u organizaciji njemačkog tour-operatora ID Riva Toursa sa stranim turistima jedan obećavajući i optimističan početak.</p><p>- Na jednom brodu kojeg sam obišao su ljudi iz Austrije koji su već 35 puta bili u Hrvatskoj. To su ljudi koji vjeruju Hrvatskoj i koji su se više puta uvjerili da je Hrvatska sigurna destinacija, a naročito sada. Kažu da je jedino na našoj granici bilo gužve što znači da imamo turiste u dolasku i da smo prepoznati kao jedna o najsigurnijih zemalja - kaže ministar Cappelli.</p><p>Danas je u Hrvatskoj, kaže ministar turizma, preko 160 tisuća turista. Uz domaće, najbrojniji turisti su nam Nijemci, potom Slovenci i Austrijanci.</p><p>- Jedva smo čekali da krenemo i ovo kretanje znači puno ne samo za nas vlasnike brodova nego i za članove posada i njihovih obitelji koji već dugo čekaju da se krene i da se nešto radi. Krećemo s velikim oprezom. Napravili smo velike pripreme da se ti gosti koji dođu osjećaju sigurno i ugodno. Nismo htjeli od brodova raditi bolnicu, ali neka vide da vodimo brigu o svemu, od dezinfekcije do svih preporuka nacionalnog stožera. Posada ima rukavice i maske. Na svakom koraku su dezinfekcijska sredstva. Ležaljke za sunčanje su razmaknute na 1,5 metar. Hrana se specifično poslužuje tako da gosti ne dolaze u dodir s hranom, samo ih konobari poslužuju. Pripremili smo se da gost vidi da je to jedna sigurnost. Danas mi je srce veliko kao Velebit, samo da smo smo krenuli - priča kapetan Silvio s jednog od šest brodova koji su u subotu isplovili s prvim kruzing turistima iz riječke luke.</p>