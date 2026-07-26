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NAPAD NA GAY PRIDE

Ministar unutarnjih poslova: U Berlinu je bio teroristički napad

Piše HINA,
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Ministar unutarnjih poslova: U Berlinu je bio teroristički napad
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Foto: Maryam Majd
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Prema pisanju dnevnika Bild, 21-godišnjak koji je živio nedaleko mjesta napada, u ponedjeljak je trebao nastaviti s programom deradikalizacije

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je nedjelju da je napad vozilom na povorku ponosa u Berlinu bio teroristički napad s islamističkom pozadinom te da je osumnjičenik u bijegu.

„Sve ukazuje na to da je osumnjičeni djelovao s pozicija islamističkog ekstremizma. Mi se suočavamo s osumnjičenim koji je u prošlosti upao u oči zbog velikog broja kaznenih djela, radikalizacije i pripadnosti islamističkoj sceni“, rekao je Dobrindt prilikom obilaska mjesta u središtu Berlina gdje je u subotu navečer počinjen napad.

Deadly vehicle crash into crowd near Berlin's annual CSD parade
Foto: Annegret Hilse

Policija trenutačno traga za osumnjičenim 21-godišnjim njemačkim državljaninom libanonskog porijekla Abdulom Balloutom.

Njega se sumnjiči da je u subotu navečer na rubu okupljanja povodom obilježavanja manifestacije Christopher Street Day u organizaciji LGBTQ+ zajednice, kombijem uletio u grupu ljudi pri čemu je usmrtio jednu i ozlijedio 29 osoba, od kojih nekoliko teško.

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Nakon toga je naoružan mačetom napustio mjesto događaja i u bijegu u obližnjem parku, prema sadašnjim saznanjima, napao druge prolaznike. Policija ne isključuje mogućnost da odbjegli Abdul Ballout počini novi napad.

Kako prenosi javni servis RBB, tijekom noći je uhićen i jedan iranski državljanin kojeg se sumnjiči da se nalazio u vozilu kojim je izvršen napad.

Radikalizacija od 16 godine

Dobrindt je rekao kako Ballout nedavno u Berlinu osuđen na godinu i deset mjeseci zatvora, ali je u međuvremenu kazna preinačena u uvjetnu. Mediji javljaju kako je osuđen zbog pripremanja terorističkih napada. 

Njemački mediji prenose da se Ballout preko interneta radikalizirao i izražavao simpatije za tzv. Islamsku državu i to još od 16 godina zbog čega se nalazio pod prismotrom vlasti. 

Prema pisanju dnevnika Bild, 21-godišnjak koji je živio nedaleko mjesta napada, u ponedjeljak je trebao nastaviti s programom deradikalizacije.

Utjecaj na predstojeće izbore?

Ministar Dobrindt je najavio preispitivanje sigurnosnih koncepata za slične manifestacije.

„Nije isključeno da će doći do pokušaja kopiranja ovog napada“, rekao je.

Za sljedeće dane je diljem Njemačke najavljeno još nekoliko Christopher Street Day manifestacija a organizator su najavili kako se „neće skrivati“.

Vodeći njemački političari, među kojima je i kancelar Friedrich Merz, izrazili su zaprepaštenje jučerašnjim napadom.

Za poslijepodne je u Berlinu najavljena komemoracijska povorka za poginulu sudionicu povorke ponosa.

Analitičari procjenjuju da bi se najnoviji napad mogao odraziti i na izbore za parlament grada-savezne pokrajine Berlina koji se održavaju krajem rujna. 

Po nekim ispitivanjima javnog mnijenja, desničarska Alternativa za Njemačku (AfD), koja se profiria kroz kritiku migracijske politike, s 19 posto podrške već vodi u Berlinu. 

I u saveznim pokrajinama Saska-Anhalt i Mecklenburg - Zapadno Pomorje se u rujnu održavaju izbori za lokalne parlamenta na kojima, prema anketama, AfD uvjerljivo vodi. 

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