Ministar Vlajčić: 'Ove ilegalne aktivnosti u svinjogojstvu utječu na nacionalnu sigurnost'

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u petak je ustvrdio da je nacionalna sigurnost ugrožena zbog ilegalnih aktivnosti na svinjogojskim gospodarstvima.

"Imamo ugroženu nacionalnu sigurnost zbog ilegalnih aktivnosti poslovanja svinjogojskih gospodarstva", izjavio je Vlajčić nakon sjednice Vlade.

"Radi se o nacionalnoj sigurnosti. Govorimo o svinjogojstvu Republike Hrvatske koje je ugroženo i mislim da tako trebamo pristupati ovome", dodao je.

"Želimo tome ozbiljno pristupiti. Jedini način za zaustaviti afričku svinjsku kugu je poslovati u skladu sa zakonom i poštivanjem svih biosigurnosnih pravila. Na tragu toga čuvamo sva ona svinjogojske gospodarstva koja još nisu zaražena", rekao je.

Najavio je da će organizatori javnih manifestacija na područjima zahvaćenima afričkom svinjskom kugom dobiti jasne upute kako provesti zaštitne mjere, a one najriskantnije mogle bi biti i otkazane.

Svi posjetitelji trebaju paziti da ne bi odnijeli virus u ostatak Hrvatske, rekao je Vlajčić.

Za sada, kako je rekao, nema informacija o kažnjavanju kršitelja propisa, ali upozorava da je svjesno širenje zaraznih bolesti kazneno djelo.

"Evidentno je da je veterinarska inspekcija utvrdila sve te silne i brojne prekršaje samo u jednom selu. Očito je da imamo na terenu svega i očekujem postupanja od svih nadležnih", doda je.

Najavio je donošenje novoga kruga Vladinih mjera pomoći svinjogojcima.

"Želimo svinjogojskim proizvođačima pružiti podršku i svima njima omogućiti financijsku pomoć za podizanje biosigurnosti na višu razinu", rekao je.

Vlajčić ne očekuje značajan rast cijene svinjetine.