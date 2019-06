'Ministarstvo nije briga što je u cestovnom prometu pravi kaos'

Sindikat hrvatskog vozača je danas na konferenciji za novinare izrekao da je stanje u cestovnom prometu loše te ako se ubrzo nešto ne poduzme moglo bi doći do veće katastrofe.

- Nažalost do danas gotovo ništa nije učinjeno od strane države, a prvenstveno od resornog Ministarstva da se lošem stanju cestovnog prometa stane na kraj. U deset godina smo zaključili da je Ministarstvo uzročnik nereda u cestovnom prijevozu - rekao je Miljenko Gočin, predsjednik Sindikata hrvatskog vozača te je nadodao da se o vozačima raspravlja tek kad se desi neka strašna nesreća.

- Dobro je da se o svemu pisalo, jer ovakav slučaj do sada je bio nezamisliv, nezamisliv, ali na veliku žalost isti je bio, a dva mlada života otišla su u nepovrat - rekao je Gočin.

Kažu da su u Vladi i ministarstvu naišli na nerazumijevanje i zatvorena vrata.

- Obratili smo se premijeru Andreju Plenkoviću, no njegova reakcija je izostala. Kao da ga nije bilo briga, kao što ni ministru Olegu Butkoviću nije bilo bitno što su dva mlada života izgubljena upravo u cestovnom prometu i to vozilom koje je obavljalo cestovni prijevoz. To dovoljno govori o uvjetima u kojima vozači voze 13, 15 pa i više sati dnevno - ustvrdio je Gočin te je nastavio:

- Jednom riječju nered, koji nisu smjeli dozvoliti. Nisu ga uredili već su pogoršali stanje. Nisu ustrojili Inspekciju cestovnog prometa da bude učinkovita, iako su za to dobili sredstva Europske unije. Nisu donijeli jasne i učinkovite zakone, iako su ih samo trebali uskladiti s izvorima prava Europske unije.

Također je rekao da zbog stanja u cestovnom prometu. vozači masovno odlaze iz Hrvatske.

- Zbog nereda i nepoštivanje zakona, su povod tisućama vozača da odu iz Hrvatske. Nisu oni otišli iz Hrvatske da bi prestali biti vozači, već su nastavili raditi ono što najbolje znaju, ali svoju sigurnost i budućnost pronašli su u nekoj uređenoj državi - rekao je Gočin.

Napomenuli su da svaki vozač ima odgovornost i da ne bježe od pravde, ali traže da im se osiguraju dobro uvjeti rada.

- Jesmo li danas sigurniji, jesu li naša djeca sigurna, je li svaki drugi vozač siguran kada ode na posao da će se vratiti svojoj obitelji? Nismo sigurni da će svakoga dočekati ista pravda. Što mogu učiniti vozači, što može učiniti Sindikat, a da već nije učinio - zaključio je Gočin.

