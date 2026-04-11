Obavijesti

News

Komentari 0
OTVORENE PRIJAVE

Ministarstvo dijeli stipendiju: Pokrivaju školarinu i smještaj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ilustracija/Canva

Za stipendiju se mogu se prijaviti hrvatski iseljenici, odnosno njihovi potomci s navršenih 17 godina života

Odabranom kandidatu, polazniku Sveučilišne škole hrvatskog jezika i kulture, Ministarstvo demografije dodijelit će stipendiju koja pokriva troškove školarine akademske nastave hrvatskoga jezika i troškove programa kulture i smještaja, sveukupno oko tisuću eura.

Za stipendiju se mogu se prijaviti hrvatski iseljenici, odnosno njihovi potomci s navršenih 17 godina života, sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem s prebivalištem izvan Hrvatske ili prijavljenim prebivalištem/boravištem u Hrvatskoj ne duže od tri godine.  Prijave zainteresiranih zaprimaju se do 17. travnja ove godine.

MAGAREĆA KLUPA Kad dnevna politika stoji ispred obrazovne slobode, rezultat je prosječnost i nezadovoljstvo
Kad dnevna politika stoji ispred obrazovne slobode, rezultat je prosječnost i nezadovoljstvo

 Dobitnik stipendije u cijelosti snosi putne troškove i troškove prehrane te mora posjedovati zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgode za vrijeme pohađanja Sveučilišne škole.

 Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture održat će se od 23. lipnja do 17. srpnja u Zagrebu, a organiziraju je Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika.

 Namijenjena je mladeži hrvatskoga podrijetla, hrvatskim povratnicima i useljenicima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski kao ini jezik (J2). Školu mogu pohađati i učitelji hrvatskoga kao inoga jezika.

ravnatelj sve znao Roditelji kod Zadra prestali slati djecu u školu: Učiteljica im spava za vrijeme nastave...
Roditelji kod Zadra prestali slati djecu u školu: Učiteljica im spava za vrijeme nastave...

 Zainteresirani polaznik treba ispuniti pristupnicu i poslati je u Hrvatsku maticu iseljenika najkasnije do 22. svibnja. Školarina za kulturni program iznosi 250 eura, a za akademski 800 eura. Smještaj je moguće organizirati u studentskomu domu, i to u dvokrevetnoj sobi. Pod tim uvjetima cijena smještaja po polazniku iznosi 220 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlada prvi put uvodi 'plivajući' PDV na gorivo! Evo što to znači i kolike bi bile uštede po tanku...
PUSTILI ZAKON U PROCEDURU

Vlada prvi put uvodi 'plivajući' PDV na gorivo! Evo što to znači i kolike bi bile uštede po tanku...

Novi zakon otvara prostor za brzu intervenciju zbog divljanja cijena energenata, cilj je zaštititi građane i gospodarstvo
SKANDAL U SPLITU! Ustaški pozdrav i sramotne uvrede na obilježavanju postrojbe HOS-a
POGLEDAJTE FOTKE

SKANDAL U SPLITU! Ustaški pozdrav i sramotne uvrede na obilježavanju postrojbe HOS-a

U Splitu je u petak obilježena 35. obljetnica osnutka IX. bojne HOS-a. Pripadnici IX. bojne HOS-a Rafael vitez Boban okupili su se pred spomenikom na Splitu 3 gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast poginulim i preminulim pripadnicima postrojbe. Orile su se pjesme Marka Perkovića Thompsona i ustaški pozdrav 'Za dom spremni'. Spominjali su novinare, Srbe, četnike, komuniste...
VJEROVALI ILI NE Za Pavlekom je raspisana crvena Interpolova tjeralica, ali njega štiti EU...
MOĆ ADMINISTRACIJE

VJEROVALI ILI NE Za Pavlekom je raspisana crvena Interpolova tjeralica, ali njega štiti EU...

Europski pravni okvir, predvođen Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)-om, postavlja visoke standarde zaštite privatnosti, no istodobno otvara niz pravnih i praktičnih problema kada je riječ o tjeralicama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026