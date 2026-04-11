Ministarstvo dijeli stipendiju: Pokrivaju školarinu i smještaj

Odabranom kandidatu, polazniku Sveučilišne škole hrvatskog jezika i kulture, Ministarstvo demografije dodijelit će stipendiju koja pokriva troškove školarine akademske nastave hrvatskoga jezika i troškove programa kulture i smještaja, sveukupno oko tisuću eura.

Za stipendiju se mogu se prijaviti hrvatski iseljenici, odnosno njihovi potomci s navršenih 17 godina života, sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem s prebivalištem izvan Hrvatske ili prijavljenim prebivalištem/boravištem u Hrvatskoj ne duže od tri godine. Prijave zainteresiranih zaprimaju se do 17. travnja ove godine.

Dobitnik stipendije u cijelosti snosi putne troškove i troškove prehrane te mora posjedovati zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgode za vrijeme pohađanja Sveučilišne škole.

Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture održat će se od 23. lipnja do 17. srpnja u Zagrebu, a organiziraju je Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika.

Namijenjena je mladeži hrvatskoga podrijetla, hrvatskim povratnicima i useljenicima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski kao ini jezik (J2). Školu mogu pohađati i učitelji hrvatskoga kao inoga jezika.

Zainteresirani polaznik treba ispuniti pristupnicu i poslati je u Hrvatsku maticu iseljenika najkasnije do 22. svibnja. Školarina za kulturni program iznosi 250 eura, a za akademski 800 eura. Smještaj je moguće organizirati u studentskomu domu, i to u dvokrevetnoj sobi. Pod tim uvjetima cijena smještaja po polazniku iznosi 220 eura.