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PILOT-PROJEKT

Ministarstvo financira prijevode diploma za četiri iseljenice: 'Iznos veći od 25.000 eura'

Piše HINA,
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Ministarstvo financira prijevode diploma za četiri iseljenice: 'Iznos veći od 25.000 eura'
ILUSTRACIJA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Odluku o financiranju troškova prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik donio je ministar Ivan Šipić na temelju javnog poziva koji je Ministarstvo objavilo u travnju ove godine

Hrvatska država ove će godine financirati troškove prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik za četiri pripadnice hrvatskog iseljeništva u ukupnom iznosu nešto većem od 25.000 eura, objavilo je Ministarstvo demografije i useljeništva.

Riječ je o prijevodima diploma doktorice medicine, doktorice dentalne medicine, diplomirane inženjerke industrijskog inženjerstva i magistre farmacije.

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Odluku o financiranju troškova prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik donio je ministar Ivan Šipić na temelju javnog poziva koji je Ministarstvo objavilo u travnju ove godine.

Poziv je trebao biti otvoren do 30. studenoga ove godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih 25.000 eura.

Ministarstvo je pokrenulo ovaj pilot-projekt kako bi uklonilo jednu od administrativnih prepreka s kojima se hrvatski iseljenici susreću pri povratku ili doseljenju u Hrvatsku te im olakšalo pokretanje postupaka priznavanja inozemnih diploma.

Za financiranje prijevoda mogli su se prijaviti hrvatski iseljenici, njihovi potomci i članovi obitelji s hrvatskim državljanstvom, kao i osobe bez hrvatskog državljanstva kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Hrvatskoj radi useljavanja ili povratka, pod uvjetom da su visokoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu.

Sa svakom korisnicom kojoj su odobrena sredstva Ministarstvo će sklopiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

Korisnica kojoj su isplaćena sredstva za prijevod obvezna je imati prijavljeno prebivalište ili boravište u Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje dvije godine. Ako neka od korisnica ne ispuni propisane obveze, morat će vratiti dodijeljena sredstva.

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Komentari 2
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