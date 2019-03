Ministarstvo istražuje liječenje dječaka koji je umro od sepse

Nastavno na tragični slučaj smrti dječaka, Ministarstvo zdravstva zatražilo je očitovanje od svih zdravstvenih ustanova uključenih u njegovo liječenje. Po zaprimanju podataka i dokumentacije, donijet će se odluka o daljnjem postupanju, potvrdili su za 24sata iz Ministarstva zdravstva.

Podsjetimo, Patrik Tisanić (2) umro je 23. ožujka, dan nakon drugog rođendana. Očajni roditelji Kristina (41) i Mario Tisanić (36) iz Bolča, naselja između Vrbovca i Bjelovara, rekli su nam da će sačekati nalaz obdukcije koji bi trebao dati neke odgovore. Ako se utvrdi da je Patriku bilo spasa, kažu kako neće preko toga olako prijeći. Prema informacijama koje smo dobili iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Patrik je umro od sindroma sepse koji se jako brzo razvijao.

- Nakon što smo došli kod pedijatrice u Vrbovcu prvi put, a to je bilo 2. ožujka, odredila mu je terapiju čepićima da mu skidamo temperaturu i lijekove za proljev - pričaju Patrikovi roditelji.

- Kako mu nije bilo bolje, mi smo istu noć oko 2.30 otišli za bjelovarsku Opću bolnicu, gdje su nas poslali na pedijatriju. U čekaonici se nalazilo dvoje djece s vodenim kozicama i liječnik je kazao kako bi i Patrik mogao kroz 11 dana dobiti kozice. Otišli smo kući oko šest sati i isto jutro već prije 8 smo bili kod njegove liječnice u Vrbovcu. To jutro se na Patrikovom tijelu pojavio blagi osip, za koji smo mislili da je početak vodenih kozica. Njegova liječnica je kazala da mu za to ne može dati antibiotik. Nakon što je Patriku u laboratoriju napravljena krvna slika otišli smo kući - govori majka i dodaje da je prije toga liječnica kazala da će se čuti s majkom vezano uz nalaz.

- Zvala sam ju i rekla je da je nalaz uredan. To je bila subota. No Patrik je opet dobio temperaturu i susjeda nas je idući dan u subotu, 3. ožujka vozila u Bjelovar. Tamo mu je liječnica opće prakse prepisala Klavocin, jer je rekla da ima upaljeno grlo. Tada se zapitala zašto mu dan ranije u Vrbovcu nije određen antibiotik. Idućeg dana 4. ožujka, u nedjelju smo ponovo bili kod pedijatrice u bjelovarskoj bolnici koja je rekla da prestanem s antibiotikom koji je dan ranije prepisan. Prepisala mu je sirup protiv alergije koji je uzimao sedam dana - prisjeća se majka i nastavlja:

- Idući put sam došla u Vrbovec 12. ožujka gdje mi je liječnik koji je mijenjao našu doktoricu opće prakse koja je tad bila na bolovanju, rekao da nastavim s istim sirupom koji je pio protiv alergijskog osipa. Uz riječi da je to jedino strašno za vidjeti, ali da je sve ok. Također mi je kazao da je isti osip imalo i kumče naše doktorice. Na sam Patrikov drugi rođendan, u petak 22. ožujka smo po uputi naše doktorice napravili laboratorijske pretrage uključujući kompletnu krvnu sliku. Očitala je nalaz i rekla da je pao kalij, natrij i leukociti, da su jako nisko. Objasnila je i da, ukoliko mu se stanje ne popravi, s uputnicom koju nam je dala odemo u Kliniku Fran Mihaljević u Zagreb. Uz napomenu da ne dolazim nigdje drugdje - kaže mama. To je bilo u petak negdje oko podneva. Mama i Patrik vratili su se doma. Dječak je tad prestao povraćati, a i temperatura je, kaže mama, blago pala na 39,8 s 40,1, kolika je bila ujutro. Sve se još činilo u redu, obitelj se mogla posvetiti pripremi proslave dječakovog rođendana.

- Otišli smo okititi Vatrogasni dom kako bi idući dan u subotu proslavili rođendan. No oko ponoći Patrik se probudio i plakao od bolova. Malo je spavao, ali kako se stanje nije popravljalo ujutro, u subotu 23. ožujka, smo odmah krenuli za Zagreb, jer je mu je opet porasla temperatura. Imao je 40,2.

U subotu ujutro odmah smo sjeli u auto i krenuli za Zagreb, kako su nam i rekli. Patrika sam cijelo vrijeme držala u krilu i čvrsto ga grlila. Kad smo stigli pred Zagreb, stanje mu se dodatno pogoršalo. Sav je drhtao, bio je potpuno obliven hladnim znojem. Pred samom bolnicom počeo se kočiti u mojim rukama - kaže mama.

Liječnici su dječaka odmah odveli u Kliniku, liječnici su ga odmah prikopčali na infuziju i dali mu svu potrebnu njegu i terapiju tako da je izgledalo kao da će sve ipak dobro završiti. Supružnici Tisanić oko 15 sati krenuli su kući.

- U bolnici su nam rekli da ćemo se kasnije telefonski čuti s doktorima kako bismo provjerili Patrikovo zdravstveno stanje. Te kobne večeri, svega nekoliko minuta iza 20 sati, nazvala sam Kliniku i gotovo izgubila svijest. S druge strane slušalice rekli su mi da je naš sin prije koju minutu preminuo - kaže očajna Kristina (41).

- Utvrđeno je da je pedijatrica Doma zdravlja Vrbovec postupila po pravilima struke te je napravila sve što je bilo potrebno i moguće da se utvrdi opće zdravstveno stanje Patrika Tisanića. Liječnica je nakon opsežne obrade djeteta izdala uputnicu za Infektologiju, stoji u odgovoru koji je potpisao ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije dr. Većeslav Bergman.

U njegovoj je nadležnosti Dom zdravlja u Vrbovcu, u kojemu su liječili nesretnog dječaka koji je preminuo u subotu u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” istog dana kad su ga roditelji tamo doveli. Dr. Bergman kaže kako je, uz uputnicu, pedijatrica majci djeteta dala detaljne upute da se na kliniku javi odmah u slučaju pogoršanja općeg stanja.

