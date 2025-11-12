Ministarstvo mora podnijelo prekršajni optužni prijedlog zbog nesreće trajekta Lastovo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je, u suradnji s riječkim državnim odvjetništvom, podnijelo prekršajni optužni prijedlog radi pomorske nesreće broda Lastovo, u tijeku je ispitivanje optužnog prijedloga te se očekuje faza pripreme i pozivanja na glavnu raspravu.

Iz ministarstva su u srijedu, na upit Hine o stanju predmeta koji se vodi radi pomorske nesreće trajekta Lastovo u kojoj su lani u kolovozu u malološinjskoj luci poginula tri pomorca, odgovorili da je ministarstvo, u suradnji i koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, podnijelo prekršajni optužni prijedlog.

Za prekršajni postupak nadležna Lučka kapetanija

"Tijelo kojem je podnesen optužni prijedlog, a koje je stvarno i mjesno nadležno za provođenje predmetnog prekršajnog postupka i donošenje odluke, jest voditeljica prekršajnog postupka Lučke kapetanije Rijeka, sukladno Pomorskom zakoniku i Prekršajnom zakonu", kazali su iz ministarstva ne navodeći protiv koga je prekršajni optužni prijedlog podnesen.

"Predmet je u fazi ispitivanja optužnog prijedloga od strane voditeljice prekršajnog postupka Lučke kapetanije Rijeka te je za očekivati da će se uskoro pristupiti fazi pripreme i pozivanja na glavnu raspravu", poručili su iz ministarstva.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je 3. veljače izvješće o izvidima pomorskih prekršaja prilikom nesreće broda Lastovo. Prema zaključku kojeg su iznijeli ovlašteni službenici Uprave sigurnosti plovidbe, a temeljem provedenih izvida i utvrđenih elemenata prekršajne odgovornosti, predloženo je pokretanje prekršajnog postupka protiv Jadrolinije, odgovorne osobe u kompaniji i zapovjednika broda Lastovo.

Nedugo zatim, ministarstvo je izvijestilo da je upoznato s pokretanjem istrage državnog odvjetništva u vezi s nesrećom te da temeljem izvješća o nesreći broda Lastovo, koje je ministarstvo javno objavilo, nastavlja postupak protiv bivšeg predsjednika uprave Davida Sopte i tvrtke Jadrolinija, čija je odgovornost utvrđena tijekom neovisne istrage Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U rujnu podignuta kaznena optužnica protiv trojice pomoraca

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je u rujnu pred Općinskim sudom podiglo optužnicu protiv trojice pomoraca s broda Lastovo, koje tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, nakon provedene istrage o teškoj nesreći u malološinjskoj luci u kojoj su poginula tri Jadrolinijina pomorca.

Optužnicom se tadašnjem 37-godišnjem zapovjedniku broda, 33-godišnjem prvom časniku palube i 50-godišnjem vođi palube stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. oko 15 sati, na trajektu u vlasništvu Jadrolinije, koji je bio privezan na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke.

Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe, koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade.

U teškoj nesreći trajekta Lastovo u malološinjskoj luci poginuli su Jadrolinijini pomorci Boško Kostović, Marko Topić i Denis Šarić.