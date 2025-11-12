Obavijesti

News

Komentari 0
POGINULO TROJE MORNARA

Ministarstvo mora podnijelo prekršajni optužni prijedlog zbog nesreće trajekta Lastovo

Piše Hina,
Čitanje članka: 2 min
Ministarstvo mora podnijelo prekršajni optužni prijedlog zbog nesreće trajekta Lastovo
Foto: Čitatelj 24sata

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je u rujnu pred Općinskim sudom podiglo optužnicu protiv trojice pomoraca s broda Lastovo, koje tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, nakon provedene istrage o teškoj nesreći u malološinjskoj luci u kojoj su poginula tri Jadrolinijina pomorca

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je, u suradnji s riječkim državnim odvjetništvom, podnijelo prekršajni optužni prijedlog radi pomorske nesreće broda Lastovo, u tijeku je ispitivanje optužnog prijedloga te se očekuje faza pripreme i pozivanja na glavnu raspravu.

Iz ministarstva su u srijedu, na upit Hine o stanju predmeta koji se vodi radi pomorske nesreće trajekta Lastovo u kojoj su lani u kolovozu u malološinjskoj luci poginula tri pomorca, odgovorili da je ministarstvo, u suradnji i koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, podnijelo prekršajni optužni prijedlog.

Za prekršajni postupak nadležna Lučka kapetanija

"Tijelo kojem je podnesen optužni prijedlog, a koje je stvarno i mjesno nadležno za provođenje predmetnog prekršajnog postupka i donošenje odluke, jest voditeljica prekršajnog postupka Lučke kapetanije Rijeka, sukladno Pomorskom zakoniku i Prekršajnom zakonu", kazali su iz ministarstva ne navodeći protiv koga je prekršajni optužni prijedlog podnesen.

"Predmet je u fazi ispitivanja optužnog prijedloga od strane voditeljice prekršajnog postupka Lučke kapetanije Rijeka te je za očekivati da će se uskoro pristupiti fazi pripreme i pozivanja na glavnu raspravu", poručili su iz ministarstva.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je 3. veljače izvješće o izvidima pomorskih prekršaja prilikom nesreće broda Lastovo. Prema zaključku kojeg su iznijeli ovlašteni službenici Uprave sigurnosti plovidbe, a temeljem provedenih izvida i utvrđenih elemenata prekršajne odgovornosti, predloženo je pokretanje prekršajnog postupka protiv Jadrolinije, odgovorne osobe u kompaniji i zapovjednika broda Lastovo.

POGINULO TROJE MORNARA Podigli optužnicu protiv trojice zbog tragedije na trajektu Lastovo: 'Nije bilo po propisima'
Podigli optužnicu protiv trojice zbog tragedije na trajektu Lastovo: 'Nije bilo po propisima'

Nedugo zatim, ministarstvo je izvijestilo da je upoznato s pokretanjem istrage državnog odvjetništva u vezi s nesrećom te da temeljem izvješća o nesreći broda Lastovo, koje je ministarstvo javno objavilo, nastavlja postupak protiv bivšeg predsjednika uprave Davida Sopte i tvrtke Jadrolinija, čija je odgovornost utvrđena tijekom neovisne istrage Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U rujnu podignuta kaznena optužnica protiv trojice pomoraca

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je u rujnu pred Općinskim sudom podiglo optužnicu protiv trojice pomoraca s broda Lastovo, koje tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, nakon provedene istrage o teškoj nesreći u malološinjskoj luci u kojoj su poginula tri Jadrolinijina pomorca.

Optužnicom se tadašnjem 37-godišnjem zapovjedniku broda, 33-godišnjem prvom časniku palube i 50-godišnjem vođi palube stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. oko 15 sati, na trajektu u vlasništvu Jadrolinije, koji je bio privezan na trajektnom pristaništu u Malom Lošinju postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke.

Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe, koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade. 

U teškoj nesreći trajekta Lastovo u malološinjskoj luci poginuli su Jadrolinijini pomorci Boško Kostović, Marko Topić i Denis Šarić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja
UGOVOR KLAIĆEVE S PRIVATNOM KLINIKOM

Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja

U Klaićevoj se termini za neuropedijatra daju za srpanj 2026.• Za psihijatra u Klaićevoj djeca moraju čekati do rujna 2026. • Ministarstvo zna da je Klaićeva potpisala ugovor s privatnom Poliklinikom Helena u vlasništvu supruge bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića
Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...
GABI, IZDRŽI!

Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025