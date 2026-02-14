Državna komisija za kontrolu postupaka drugi puta je poništila izbor tvrtki za nadzor gradnje koje su i dale skuplju ponudu. Već drugi puta ne mogu dokazati da imaju reference za posao vrijedan gotovo tri milijuna eura
OPET PAO UGOVOR PLUS+
Ministarstvo mulja na nabavi? Drugi put poništen milijunski posao za novu Dječju bolnicu!
Čitanje članka: 2 min
Namještaju li milijunski natječaj na Dječjoj bolnici u Zagrebu? Taj naslov smo objavili prije tri tjedna proučivši žalbu konzorcija koji se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave žalio zbog izbora stručnog nadzora nad gradnjom i projektiranjem nove Nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu. Nova bolnica se treba graditi tik pored nikad završene Sveučilišne, i to je prva faza ovoga projekta. Ugovor o projektiranju i gradnji već je potpisan s tvrtkama Kamgrad i Ing-grad te vrijedi 237,5 milijuna eura. No zapelo je na izboru tvrtki koje će nadzirati gradnju i projektiranje.
