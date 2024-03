Ministarstvo neće kažnjavati ako građani na vrijeme ne upišu podatke: 'Bit će dobrovoljno...'

Novčanom kaznom od 660 do 2650 eura kaznit će se za prekršaj osoba ako u slučaju nastanka promjene u odnosu na podatke upisane na temelju izjave u Središnji registar ne dostavi ili ne dostavi pravovremeno promjenu podataka.

Piše to u članku 39. prijedloga Zakona o središnjem registru stanovništva, koji je sve do nedavno bio na javnom savjetovanju. Unatoč jasnoj poruci građanima da će biti kažnjeni ako na vrijeme ne dostave podatke o izvanbračnoj zajednici ili podatke o neformalnom životnom partnerstvu, podatke o vjeri i materinskom jeziku, o nacionalnosti te kontaktne podatke, oglasilo se samo Ministarstvo financija, koje vodi ministar Marko Primorac, i demantiralo to.

- Prijedlogom Zakona o središnjem registru stanovništva za građane nije propisana obaveza dostave podataka, nego to mogu učiniti dobrovoljno, pa im se tako u slučaju nedostavljanja podataka o vjeri i materinskom jeziku neće naplaćivati kazna - napisali su iz ministarstva nakon teksta o problemu.

Potvrdili su da je prijedlog Zakona o središnjem registru stanovništva bio na javnom savjetovanju i da su njime predložili ustroj registra na način da se podaci preuzimaju iz drugih službenih evidencija. Samo iznimno građani mogu dobrovoljno prijaviti određene podatke izjavom. Inače, izjava osobe može se podnijeti korištenjem sustava e-Građani, Jedinstvenog portala Porezne uprave ili osobnim dolaskom u nadležnu ispostavu Porezne uprave.

- S obzirom na netočne interpretacije pojedinih odredbi koje su se pojavile u medijskom prostoru, ako postoji bilo kakva pravna dilema ili nesigurnost u odnosu na bilo koju odredbu teksta zakona koji je upućen u javno savjetovanje, ističemo kako će takve dileme biti otklonjene i jasnije precizirane u prijedlogu Zakona - naveli su iz ministarstva.