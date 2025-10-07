Ministarstvo o povratku Vilija Beroša u Vinogradsku bolnicu: 'Mi se ne miješamo u odluke...'

Bivši ministar protiv kojeg je podignuta optužnica zbog sumnje da je primio mito od 75.000 eura, dobio je posao na natječaju za neurokirurga u Vinogradskoj bolnici, gdje je radio prije ulaska u Ministarstvo.

- Zapošljavanje bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, optuženog za korupciju u velikoj aferi Mikroskopi, u KBC-u Sestre Milosrdnice provedeno je u skladu sa zakonom i protokolima - poručili su iz Ministarstva zdravstva za RTL Danas. Navode da se odluka o zapošljavanju donosi u okviru bolnice, neovisno o Ministarstvu.

- Ministarstvo zdravstva podsjeća na načelo presumpcije nevinosti, dok se u sudskom postupku ne utvrdi drugačije, odnosno kaznena odgovornost za nezakonite radnje - zaključuju.

Na natječaj raspisan krajem srpnja prijavilo se troje kandidata, s kojima je novo formirano Povjerenstvo jučer obavilo razgovore. Iako je natječaj završen prije gotovo dva mjeseca, izbor kandidata je kasnio jer bolnica nije uspjela osnovati Povjerenstvo koje bi donijelo odluku.

