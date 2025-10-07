Obavijesti

Ministarstvo o povratku Vilija Beroša u Vinogradsku bolnicu: 'Mi se ne miješamo u odluke...'

Piše Ivan Jukić,
Zagreb: Vili Beroš izašao je iz pritvora u Remetincu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Bivši ministar Beroš, optužen za mito, dobio posao neurokirurga! Bolnica tvrdi da je sve po zakonu, ministarstvo podsjeća na presumpciju nevinosti...

Bivši ministar protiv kojeg je podignuta optužnica zbog sumnje da je primio mito od 75.000 eura, dobio je posao na natječaju za neurokirurga u Vinogradskoj bolnici, gdje je radio prije ulaska u Ministarstvo.

- Zapošljavanje bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, optuženog za korupciju u velikoj aferi Mikroskopi, u KBC-u Sestre Milosrdnice provedeno je u skladu sa zakonom i protokolima -  poručili su iz Ministarstva zdravstva za RTL Danas. Navode da se odluka o zapošljavanju donosi u okviru bolnice, neovisno o Ministarstvu. 

- Ministarstvo zdravstva podsjeća na načelo presumpcije nevinosti, dok se u sudskom postupku ne utvrdi drugačije, odnosno kaznena odgovornost za nezakonite radnje - zaključuju. 

Na natječaj raspisan krajem srpnja prijavilo se troje kandidata, s kojima je novo formirano Povjerenstvo jučer obavilo razgovore. Iako je natječaj završen prije gotovo dva mjeseca, izbor kandidata je kasnio jer bolnica nije uspjela osnovati Povjerenstvo koje bi donijelo odluku. 
 

