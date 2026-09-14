Obavijesti

News

Komentari 0
MINISTARSTVO OKOLIŠA

Ministarstvo odlučilo o sanaciji otpada u Benkovcu: Iskopavat će 6 i pol tisuća tona otpada

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ministarstvo odlučilo o sanaciji otpada u Benkovcu: Iskopavat će 6 i pol tisuća tona otpada
Gospić: U dvorištu silosa i dalje se nalazi odbačeni otpad | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

onošenjem ove Odluke osigurani su preduvjeti za sustavnu sanaciju lokacije Kukalj i uklanjanje nezakonito odloženog otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izvijestilo je u ponedjeljak da je donijelo Odluku o sanaciji prioritetne lokacije onečišćene nezakonito odloženim i zakopanim otpadom u prostoru bivšeg kamenoloma Kukalj na području Grada Benkovca.

Prema provedenim stručnim istraživanjima, na lokaciji se nalazi najmanje 6.427 tona otpada, pomiješanog s kamenim i građevinskim materijalom. Konačne količine i vrste otpada utvrdit će se tijekom provedbe sanacije, navodi Ministarstvo.

PREUZIMANJE OTPADA Hrebak: 'Bjelovar je spreman na solidarnost oko otpada ako je pokažu i drugi gradovi'
Hrebak: 'Bjelovar je spreman na solidarnost oko otpada ako je pokažu i drugi gradovi'

Precizira kako sanacija obuhvaća iskop i uklanjanje otpada, njegovo zakonito zbrinjavanje i/ili oporabu, uz potpunu sljedivost svih tokova otpada te provedbu mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Tijekom sanacije provodit će se i kontinuirani monitoring podzemnih i površinskih voda te kvalitete zraka.

Provedbu sanacije u ime Republike Hrvatske provodit će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će Ministarstvo koordinirati provedbu s nadležnim institucijama, Gradom Benkovcem i Zadarskom županijom.

ZBOG GOVORA O OTPADU Pripuz tužio Bulja: 'Neću se skrivati iza imuniteta, nek mi ga Sabor ukine. Neću šutjeti'
Pripuz tužio Bulja: 'Neću se skrivati iza imuniteta, nek mi ga Sabor ukine. Neću šutjeti'

Donošenjem ove Odluke osigurani su preduvjeti za sustavnu sanaciju lokacije Kukalj i uklanjanje nezakonito odloženog otpada. Istodobno, država će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se, u skladu s načelom „onečišćivač plaća“, troškovi sanacije naplatili od odgovorne strane, navelo je Ministarstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?
NITKO NIŠTA NE ZNA

Ubojica iz Slatine oduzeo si je život u punoj ćeliji: Zatvorenici u Remetincu su sve prespavali?

Sindikat pravosudne policije upozorava da ne mogu zatvorenici čuvati zatvorenike, te da je njih premalo da bi bili na tri mjesta istovremeno
Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance
I TO U ISTOJ GODINI

Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance

Marijan i Ivica Vuka su jednojajčani blizanci. Cijeli život su iznimno povezani, sve rade zajedno. A sada su u istoj godini postali očevi blizancima
HEROJ IZ MILNE Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'
UPALA TIJEKOM EVAKUACIJE

HEROJ IZ MILNE Vatrogasac spasio ženu (76) iz mora: 'Čuo sam neki glas, sva je poplavila'

Žena je bila jako iscrpljena i u velikom šoku od svega toga. Kad smo je vidjeli tako plavu, nije nam bilo baš svejedno. Sreća, uspjeli smo - kaže Ivan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026