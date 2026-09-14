Ministarstvo odlučilo o sanaciji otpada u Benkovcu: Iskopavat će 6 i pol tisuća tona otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije izvijestilo je u ponedjeljak da je donijelo Odluku o sanaciji prioritetne lokacije onečišćene nezakonito odloženim i zakopanim otpadom u prostoru bivšeg kamenoloma Kukalj na području Grada Benkovca.

Prema provedenim stručnim istraživanjima, na lokaciji se nalazi najmanje 6.427 tona otpada, pomiješanog s kamenim i građevinskim materijalom. Konačne količine i vrste otpada utvrdit će se tijekom provedbe sanacije, navodi Ministarstvo.

Precizira kako sanacija obuhvaća iskop i uklanjanje otpada, njegovo zakonito zbrinjavanje i/ili oporabu, uz potpunu sljedivost svih tokova otpada te provedbu mjera zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Tijekom sanacije provodit će se i kontinuirani monitoring podzemnih i površinskih voda te kvalitete zraka.

Provedbu sanacije u ime Republike Hrvatske provodit će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će Ministarstvo koordinirati provedbu s nadležnim institucijama, Gradom Benkovcem i Zadarskom županijom.

Donošenjem ove Odluke osigurani su preduvjeti za sustavnu sanaciju lokacije Kukalj i uklanjanje nezakonito odloženog otpada. Istodobno, država će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se, u skladu s načelom „onečišćivač plaća“, troškovi sanacije naplatili od odgovorne strane, navelo je Ministarstvo.