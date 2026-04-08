ISTOSPOLNE OBITELJI

Ministarstvo odustalo od žalbe na presudu o posvajanju...

Piše HINA,
Zagreb: Plenkovic odborima predstavio Alena Ružića, kandidata za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Ministar Alen Ružić poručio da će se postupati po presudi Upravnog suda u Zagrebu i da je ključan interes djeteta

Ministar obitelji Alen Ružić kazao je u srijedu novinarima u Saboru da Ministarstvo neće ulagati žalbu na pravomoćnu presudu Upravnog suda u Zagrebu kojom je potvrđeno da se postupci posvojenja u istospolnim obiteljima ne smiju zaustavljati, a istaknuo je i novu uputu oko inkluzivnog dodatka. "Ovdje je Obiteljski zakon prilično jasan, a konkretna pravomoćna presuda odnosi se na ukidanje jedne odluke kojom je postupak obustavljen i kojom se postupak vraća u ponovno razmatranje. Ključna činjenica u samoj pravnoj stvari je da je u konkretnom postupku osoba o kojoj se radi u registru posvojitelja", kazao je Ružić.  Radi se o presudi Upravnog suda u Zagrebu kojom se poništavaju odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Riječ je o slučaju u kojem je žena željela posvojiti dijete svoje životne partnerice, u situaciji koja je pravno usporediva s brojnim primjerima u heteroseksualnim obiteljima, primjerice kada jedan partner posvaja dijete drugog partnera nakon razvoda ili smrti biološkog roditelja. 

"Nećemo ulagati žalbu, postupat ćemo po presudi i razmotriti ponovno kompletan slučaj. Nastavljamo voditi sva posvojenja u interesu djeteta", dodao je Ružić.

Ružić: Nova uputa oko inkluzivnog dodatka

Istaknuo je kako su po pitanju posvojenja učinjeni značajni pomaci te skraćeni rokovi.

"Trajno raste broj posvojenja i moram uputiti poruku, koju prenosim od stručnjaka, da ne predstavlja cilj isključivo posvojenje kao čin već je cilj kvalitetno posvojenje. Primarno što gledamo je dijete i njegova dobrobit, a o posvojenjima ne odlučuje Ministarstvo, ni jedna institucija, nego odlučuju stručnjaci, treba pustiti struku da diktira pravila", poručio je ministar. 

Kada je riječ o ostvarivanju prava na inkluzivni dodatak, Ružić je istaknuo kako je Ministarstvo uputilo novu uputu koja se odnosi na uplatu sredstava namijenjenih osobama s invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju. 

"Riječ je o djeci i osobama koje trebaju skrbnika i na ovaj smo način prema roditeljima i skrbnicima pokušali učiniti financijska sredstva što jednostavnije dostupna. Na ovo smo se odlučili prema uputi pravobranitelja za osobe s invaliditetom, a temeljem brojnih sugestija samih korisnika i udruga. Oni koji dobro poznaju taj problem uvjeravaju me da je to veliki iskorak u kvaliteti svakodnevnog funkcioniranja realnog života za više tisuća korisnika", poručio je.

