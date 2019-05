Ministarstvo pokrenulo portal o zaštiti potrošača: Ima 34 teme

Obvezno trajanje ugovora ne može biti dulje od dvije godine, nakon čega se ugovor nastavlja pod uvjetima za ugovorene usluge bez ugovorne obveze, piše u priručniku objavljenom na portalu www.szp.hr.

Portal “Sve za potrošače” posljednjeg dana travnja predstavilo je Ministarstvo gospodarstva kao prvi hrvatski središnji portal za potrošače putem kojeg će građani lakše moći ostvariti svoja potrošačka prava.

Prešutjeli ružnu stranu

No kao da su zapeli već u citiranoj rečenici iz priručnika. Trebali su izričito upozoriti da to što se “ugovor nastavlja pod uvjetima za ugovorene usluge bez ugovorne obveze” u praksi znači da će računi po isteku ugovorene usluge biti veći. Ministarstvo je, dakle, objavilo informaciju koja je, kako sami objašnjavaju u tekstu u nepoštenoj poslovnoj praksi, “točna, ali prosječnog potrošača može navesti da donese odluku o kupnji koju inače ne bi donio”, i to je zavaravanje potrošača.

Inače, portal je pregledan i relativno je lako pronaći uputu kako riješiti problem. Pri dnu naslovne stranice navedene su 34 potrošačke teme - od hrane, preko elektroničkih komunikacija pa do komunalija, financijskih usluga i sigurnosti na internetu.

I djeca su potrošači

Na stranici Zaštita potrošača na digitalnom tržištu objavljene su i preporuke roditeljima da, među ostalim, medije ne koriste kao dadilje te da djeci mlađoj od dvije godine ne dopuštaju da gledaju televiziju i druge medijske platforme više od petnaest minuta na dan. Predškolska djeca mogu gledati oko jedan sat, a djeca starija od sedam godina do dva sata.

Pri tome s djecom treba razgovarati te ih upozoravati na poželjne i manje poželjne sadržaje.

To nije sve, bit će i više

Dijelovi portala još su u izradi. Njegovo pokretanje bilo je najavljeno za kraj 2018. i mnogi su to povezivali s odlukom Ministarstva gospodarstva da ukine financiranje šest regionalnih udruga u kojima su građani mogli tražiti pomoć pri rješavanju problema. Za to je bilo namijenjeno 1,23 milijuna kuna. Od ove godine Ministarstvo ne financira udruge, nego programe s 1,4 milijuna kuna. Zasad su odobrili 371.124 kune za sedam programa.

Tema: Hrvatska