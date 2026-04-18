Ministarstvo poručilo: Nije jasan razlog za prosvjed, plaće u obrazovanju rasle preko 100%

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) poručilo je u subotu kako ne vidi razlog za sindikalni prosvjed održan u subotu na Trgu bana Jelačića, ističući da su plaće zaposlenika u obrazovanju od 2016. godine porasle za više od 100 posto. U priopćenju navode da je u posljednjih deset godina značajno unaprijeđen materijalni i nematerijalni status zaposlenih u obrazovanju, dodajući kako “niti jedna Vlada nije napravila ni približno toliko za materijalni status učitelja kao ova". MZOM podsjeća da je tijekom 2025. godine osnovica za obračun plaća povećana u dva navrata, što je rezultiralo ukupnim rastom plaća od šest posto, dok se u 2026. očekuje dodatno povećanje osnovice od tri posto.

Ističu i kako su plaće rasle i u razdoblju korona krize, kada je BDP pao za više od osam posto, a zaposlenicima u obrazovanju tada su povećane za dva posto.

Govoreći o utjecaju inflacije, iz Ministarstva navode da je kumulativna inflacija od 2019. do siječnja 2025. iznosila 28,1 posto, dok su plaće učitelja u istom razdoblju porasle za 67 posto, što, kako ističu, pokazuje da je rast plaća bio značajan unatoč inflatornim pritiscima.

Dodaju i kako su sva materijalna prava iz granskih kolektivnih ugovora, poput božićnice, regresa i uskrsnice, na snazi te se redovito isplaćuju, a zaposlenici u obrazovanju i znanosti izuzeti su od ocjenjivanja na zahtjev sindikata.

"Sve to potvrđuje da Vlada i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih imaju ozbiljan, iskren i potpuno transparentan odnos prema sindikatima te je upravo i taj odnos rezultirao spomenutim povećanjem plaća za više od 100 posto od 2016. godine do danas te zbog toga ne vidimo razlog za sindikalne akcije", zaključili su.

Prosječna neto plaća učitelja u osnovnim školama u veljači 2026. iznosila je od 1589 eura za učitelja do 2279 eura za izvrsnog savjetnika.

U srednjim školama prosječna neto plaća nastavnika kretala se od 1720 eura do 2376 eura, ovisno o zvanju.

Na javnim visokim učilištima prosječna neto plaća redovitog profesora iznosila je 2926 eura, odnosno 3373 eura za redovitog profesora u trajnom izboru.

Prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", u organizaciji tri sindikalne središnjice SSSH, NHS i MHS te Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), okupio je u subotu na glavnom zagrebačkom trgu više desetaka tisuća građana, studenata, radnika, umirovljenika i članova sindikata.

Prosvjednici su zatražili veće plaće i mirovine, pravednija raspodjelu dobiti i niže cijene hrane, pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije te bolji standard.