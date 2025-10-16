Obavijesti

DOBRA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA

Ministarstvo: Prestanak važenja naredbe o mjerama sprječavanja slinavke i šapa

Piše HINA,
Zagreb: Najavljen 12. izbor za najbolji OPG - Zlata vrijedan | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Od danas prestaje važiti Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja slinavke i šapa i kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Prestanak važenja te naredbe objavljen je u srijedu u Narodnim novinama, a vrijedi od danas i to zbog zbog povoljne epidemiološke situacije u državama članicama Europske unije u odnosu na slinavku i šap i kugu malih preživača.

Ujedno se ukidaju dodatne preventivne mjere odnosno ograničenja za premještanje životinja koje dolaze iz određenih država.

Pregled pošiljka životinja ponovno će ići u skladu sa standardnim službenim kontrolama Državnog inspektorata.

Ukida se i obveza boravka životinja na odredišnim objektima za držanje životinja u Republici Hrvatskoj u trajanju od minimalno 14 dana za goveda, ovce i koze iz Mađarske i Slovačke odnosno 21 dan za ovce i koze iz Rumunjske i Bugarske kao i obavezan klinički pregled životinja na odredišnom objektu.

Ukidaju se i odredbe vezane za posebne obveze kod klanja koje su bile propisane za životinje namijenjene klanju porijeklom iz Mađarske i Slovačke.

Bez obzira na trenutačnu povoljnu epidemiološku situaciju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva poziva sve koji drže životinje na odgovorno postupanje i pridržavanje svih odredbi vezanih za žurnu i neodgodivu prijavu veterinarima uginuća i svih promjena u zdravstvenom stanju svojih životinja koje mogu upućivati na slinavku i šap ili kugu malih preživača.

