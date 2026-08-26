Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA U NEPALU

Ministarstvo provjerava ima li Hrvata na području kojeg su pogodile razorne poplave...

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Ministarstvo provjerava ima li Hrvata na području kojeg su pogodile razorne poplave...
Foto: Navesh Chitrakar
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"U ovom trenutku nemamo potvrđenih informacijama o hrvatskim državljanima među nestalim ili ugroženim osobama", objavio je MVEP,. O svim novim i potvrđenim informacijama obavijestiti će javnost...

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i veleposlanstvo u New Delhiju provjeravaju ima li hrvatskih državljana na području pogođenom poplavama koje su odnijele desetine života na granici Indiji i Nepala, priopćeno je u srijedu. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Satellite images show torrent of rock and ice high in Nepalese mountain valley after Nepal-China disaster Mud covers a property following a flash flood at Trishuli, Nepal Satellite images show torrent of rock and ice high in Nepalese mountain valley after Nepal-China disaster
27
Foto: 2026 PLANET LABS PBC

Najmanje je 31 osoba izgubila život, a 384 ih se smatraju nestalima, uključujući gotovo 300 stranaca, nakon razornih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta u srijedu. 

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Katastrofa u Nepalu: Raste broj mrtvih u razornoj bujici, nestale su stotine ljudi
UŽIVO Katastrofa u Nepalu: Raste broj mrtvih u razornoj bujici, nestale su stotine ljudi

"U ovom trenutku nemamo potvrđenih informacijama o hrvatskim državljanima među nestalim ili ugroženim osobama", objavio je MVEP, dodavši da će o svim novim i potvrđenim informacijama obavijestiti javnost. 

MVEP dodaje da u Nepalu nema nijednog hrvatskog državljanina s prijavljenim boravištem ili privremenim odlaskom, dok izdvojeno za Tibet, pošto nije samostalna država, o tome nema podataka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

STRAVA U NEPALU: Bujica odnijela cijelo selo: Najmanje osam mrtvih, scene su jezive VIDEO
STRAVA U NEPALU: Bujica odnijela cijelo selo: Najmanje osam mrtvih, scene su jezive | Video: 24sata/Reuters

U Kini 116 hrvatskih državljana ima prijavljeno prebivalište, a 51 privremeni odlazak. 

NEPAL I TIBET FOTO VIDI SE IZ SVEMIRA Ovo je šteta od bujice u Nepalu. Traže preko 300 ljudi i turista
FOTO VIDI SE IZ SVEMIRA Ovo je šteta od bujice u Nepalu. Traže preko 300 ljudi i turista

Ovdje pratite sve o katastrofi u Nepalu iz minute u minutu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'
NAKARADNO

Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'

Načelnik općine rekao nam je kako će 'dečki iz komunalnog izaći na teren i vidjeti što se događa'. Dečki iz komunalnog rekli su nam da se obratimo načelniku. Klasična hrvatska petlja
Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?
RUSIJA I NATO

Šef CIA-e doletio u Moskvu kako bi spriječio Treći svjetski rat?

Beth Sanner, bivša zamjenica ravnatelja američke Nacionalne obavještajne službe za integraciju misija, pretpostavlja da je Ratcliffe tamo boravio kako bi Putinu prenio izravno upozorenje
NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih
STRAŠNO

NEVJEROJATNA SNIMKA Autom je uletio u kafić na odmorištu Nadin na A1! Ima ozlijeđenih

Zadarska policija potvrdila je informaciju o nesreći. Kako kažu očevid je u tijeku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026