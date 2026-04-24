Ministarstvo se oglasilo nakon prijetnji bombama u školama: 'Ovo unosi strah i paniku...'

Novi dan, nove dojave o bombama po hrvatskim obrazovnim ustanovama. Kao i zadnjih nekoliko dana, hrvatska policija imala je pune ruke posla oko provjeravanja škola i vrtića, dojave o postavljenim bombama stigle su petak u Splitu, Zagrebu, Zadru...

Oko cijele situacije oglasilo se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

- Osuđujemo ovakve postupke koji unose paniku i strah, a o motivima onih koji to rade možemo samo nagađati. Ključno je da se počinitelji što prije pronađu i adekvatno kazne kako bi ovo ugrožavanje i maltretiranje škola prestalo te kako bi se ostalim potencijalnim počiniteljima ovakvih djela poslala jasna poruka da će svi oni koji rade ovakve radnje biti pronađeni i sankcionirani - poručuju iz ministarstva, piše HRT.

Naglašavaju kako sustav mora reagirati na svaku prijetnju sigurnosti.

A što će biti izgubljenim satima? Hoće li se nadoknađivati?

Iz Ministarstva poručuju kako će škola za sebe odlučiti treba li nadoknadu, iz kojih predmeta, za koje učenike, piše Dnevnik.hr.