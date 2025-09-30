Ministarstvo turizma objavilo koliko su strani turisti potrošili u Hrvatskoj u prvih pola godine

Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB) u drugom tromjesečju 2025. godine prihodi od stranih turista iznosili su 3 milijardi i 509 milijuna eura što predstavlja rast od 5,7 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, odnosno prihodovano je 190,2 milijuna eura više, objavilo je Ministarstvo turizma i sporta.

Sveukupno, u prvoj polovici 2025. godine, prihodi stranih turista iznosili su 4 milijardi i 375 milijuna eura što predstavlja rast od 5,9 posto, odnosno prihodovano je 244 milijuna eura više.

Glavina: Imamo rast u posezoni

- Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima i kada govorimo o turističkom prometu i kada govorimo o financijskim pokazateljima. Strateški se odmičemo od sezonalnosti te razvijamo turizam kroz cijelu godinu. Rast ostvarujemo u pred i posezoni što ide u prilog svim aktivnostima koje kao Vlada poduzimamo i uz ove rezultate zadovoljni smo i dosadašnjim tijekom posezone u kojoj ostvarujemo 5% veći turistički promet u usporedbi s istim razdobljem prošle godine - istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina te dodao kako cjenovna konkurentnost ostaje ključan prioritet za ostatak ove kao i za nadolazeću novu turističku godinu.

