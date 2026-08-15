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STANIĆI KOD OMIŠA

Ministarstvo: U požaru je poginula Dragana iz BiH

Piše 24sata,
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Ministarstvo: U požaru je poginula Dragana iz BiH
Foto: nestali.gov.hr
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Dragana je nestala nakon što je izašla iz automobila dok je s još dvoje ljudi pokušala pobjeći od vatre

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je u katastrofalnom požaru na omiškom području poginula državljanka Bosne i Hercegovine te su izrazili sućut njezinoj obitelji.

 - Izražavamo iskrenu sućut obitelji poginule državljanke BiH - poručili su Ministarstvo i HTZ.

Foto: nestali.gov.hr

Riječ je o Dragani Antešević (34) iz Kotor Varoši, koja je radila kao sezonska radnica i nestala u četvrtak u Stanićima tijekom bijega od požara. Tijelo su jučer ujutro pronašli na požarištu.

NESLUŽBENO Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?
Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?

Dragana je nestala nakon što je izašla iz automobila dok je s još dvoje ljudi pokušala pobjeći od vatre. Nakon toga joj se gubi svaki trag. Obitelj je je dostavila DNK uzorke, a Draganin suprug stigao je u Hrvatsku kako bi uz pomoć nadležnih službi pokušao doznati što joj se dogodilo.

MINTS i HTZ danas su zbog velikog zanimanja stranih medija za požar na području Omiša održali online sastanak s direktorima predstavništava HTZ-a na osam važnih emitivnih tržišta - u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dogovoreno je da predstavništva tijekom dana medijima i partnerima na svojim tržištima prenesu službene informacije o situaciji u Hrvatskoj.

U poruci namijenjenoj stranim medijima navodi se da su nadležne službe pravodobno reagirale te da su turisti kojima je bila potrebna pomoć zbrinuti.

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