Dragana je nestala nakon što je izašla iz automobila dok je s još dvoje ljudi pokušala pobjeći od vatre
Ministarstvo: U požaru je poginula Dragana iz BiH
Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je u katastrofalnom požaru na omiškom području poginula državljanka Bosne i Hercegovine te su izrazili sućut njezinoj obitelji.
- Izražavamo iskrenu sućut obitelji poginule državljanke BiH - poručili su Ministarstvo i HTZ.
Riječ je o Dragani Antešević (34) iz Kotor Varoši, koja je radila kao sezonska radnica i nestala u četvrtak u Stanićima tijekom bijega od požara. Tijelo su jučer ujutro pronašli na požarištu.
Dragana je nestala nakon što je izašla iz automobila dok je s još dvoje ljudi pokušala pobjeći od vatre. Nakon toga joj se gubi svaki trag. Obitelj je je dostavila DNK uzorke, a Draganin suprug stigao je u Hrvatsku kako bi uz pomoć nadležnih službi pokušao doznati što joj se dogodilo.
MINTS i HTZ danas su zbog velikog zanimanja stranih medija za požar na području Omiša održali online sastanak s direktorima predstavništava HTZ-a na osam važnih emitivnih tržišta - u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Dogovoreno je da predstavništva tijekom dana medijima i partnerima na svojim tržištima prenesu službene informacije o situaciji u Hrvatskoj.
U poruci namijenjenoj stranim medijima navodi se da su nadležne službe pravodobno reagirale te da su turisti kojima je bila potrebna pomoć zbrinuti.
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