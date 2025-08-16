Obavijesti

Ministarstvo za 24sata: 'Hrvat se vratio iz Srbije. Dobio godinu dana zabrane ulaska u zemlju'

Piše Luka Safundžić,
Hrvatski državljanin navodi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih, navode iz Ministarstva

Potvrđujemo da je hrvatski državljanin B.H. (23) sinoć iz Republike Srbije prešao u Republiku Hrvatsku, potvrdili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova za 24sata. 

Dodaju da mu je prethodno u Republici Srbiji izrečena novčana kazna te zabrana ulaska na godinu dana.

- Hrvatski državljanin navodi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih - govori Ministarstvo. 

Ministarstvo je također podsjetilo na preporuke za putovanje u Srbiju, koje su dostupne na stranicama Ministarstva, a kojima se hrvatskim državljanima savjetuje da odgode putovanja u Republiku Srbiju koja nisu nužna.

- MVEP i Veleposlanstvo RH u Beogradu će nastaviti pratiti situaciju te će, u suradnji s nadležnim institucijama, poduzimati sve potrebne radnje u zaštiti interesa i sigurnosti hrvatskih državljana - zaključuju iz Ministarstva.

