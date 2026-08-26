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Ministarstvo za 24sata o smrti Filipa Mihalića 'Korona kid': 'Papire smo poslali DORH-u'

Piše Luka Safundžić,
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Ministarstvo za 24sata o smrti Filipa Mihalića 'Korona kid': 'Papire smo poslali DORH-u'
Foto: Matija Habljak/Pixsell
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Vjerodostojnost dostavljenih isprava provjerena je putem službenih sustava nadležnih dominikanskih tijela, rekli su nam iz Ministarstva...

Dokumentacija i informacije proslijeđene su MUP-u i DORH-u na daljnje postupanje u okviru njihove nadležnosti, odgovorilo nam je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova po pitanju smrti Filipa Mihalića.  Naime, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova od početka ovog slučaja poduzimalo je raspoložive konzularne i diplomatske radnje radi pribavljanja službenih informacija od nadležnih tijela Dominikanske Republike.

- Prilikom izdavanja sprovodnice MVEP-u je predočena službena dokumentacija nadležnih dominikanskih tijela, među ostalim smrtni list koji je izdala Nacionalna agencija za matična stanja te potvrda Ministarstva javnog zdravlja za prijenos posmrtnih ostataka - rekli su nam iz Ministarstva. 

U Varaždinu Pokopan je Filip Mihalić
Pokopan je Filip Mihalić

Dodaju i da je vjerodostojnost dostavljenih isprava provjerena putem službenih sustava nadležnih dominikanskih tijela.

Podsjetimo, iako je posljednji ispraćaj Filipa Mihalića (27) bio najavljen za petak 28. kolovoza, on je održan jučer bez prisustva javnosti. Mihalić je iznenada preminuo u Dominikanskoj Republici. Tri dana nakon smrti, njegovi roditelji Anđelko i Sanja otputovali su iz Frankfurta u tu karipsku državu kako bi preuzeli tijelo. Prema informacijama koje je obitelj dobila, Mihalić je tijekom izlaska zadobio ozljedu zbog koje je potražio liječničku pomoć. Nakon što mu je ona pružena, pušten je na kućnu njegu. Nedugo potom, 19. srpnja, iznenada mu je pozlilo te je preminuo. 

Mihalić je iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina, rano se počeo baviti poduzetništvom i bio je u medijima zbog linije odjeće napravljene od hidrofobne tkanine koju je uvozio iz Kine. No u travnju 2023. godine 24sata raskrinkavaju kako su on i njegov otac, HDZ-ovac Anđelko Mihalić, organizirali prodaju krivotvorenih testova proizvedenih u Turskoj, koji su zatim raspačavani po Hrvatskoj i ostatku Europe.

SVE SE PROVJERAVA Ministarstvo za 24sata: Dobili smo usmenu potvrdu da je Filip Mihalić 'Korona Kid' mrtav
Ministarstvo za 24sata: Dobili smo usmenu potvrdu da je Filip Mihalić 'Korona Kid' mrtav

Ekskluzivno su novinari Hajrudin Merdanović i Denis Mahmutović otkrivali sve o poslovanju Filipove tvrtke Buryen, o uvozu COVID testova iz Kine, a potom o lažnim testovima koje su proizvodili u Turskoj i prepakiravali u skladištu u Varaždinu te tako prodavali ljekarnama, bolnicama, ministarstvima...

Na poslu s državom zgrnuli su milijune. Mihalić junior je tad imao samo 24 godine, dotad nije bio povezan s medicinom, a ranije je bio osuđivan zbog krivotvorenja novca. Unatoč tome, država s njim sklapa golemi posao. I to baš u doba pandemije, kad je nabavka medicinske opreme i testova morala ići brzo.

Od tog posla si je kupio i Lamborghini Huracan, koji je Mihalić vozio. Počeli su pošteno: prvo su nabavili manju količinu originalnih testova Boson Biotech, a kad su prošli kontrole, počeli su lijepiti njihove naljepnice na jeftine testove iz Turske.

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Komentari 23
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