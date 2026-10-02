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Ministarstvo zdravstva: Na PFAS spojeve ne planiramo testiranja

Piše HINA,
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Ministarstvo zdravstva: Na PFAS spojeve ne planiramo testiranja
Foto: 123RF
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Ministarstvo zdravstva potvrdilo je da ne planira testiranje krvi na PFAS spojeve, unatoč povišenim razinama u nekoliko stanovnika Gospića, ističući da to ne preporučuju vodeće zdravstvene institucije.

Ministarstvo zdravstva potvrdilo je u petak da ne planira nacionalni program testiranja krvi na PFAS spojeve, navodeći da takav korak ne preporučuju vodeće zdravstvene institucije, nakon što je kod pet od sedam testiranih stanovnika Gospića utvrđena povišena razina tih spojeva.

Zastupnik iz redova grupacije Zeleni/ESA Gordan Bosanac (Možemo!) objavio je rezultate europskog istraživanja prisutnosti PFAS spojeva u krvi. Riječ je o skupini dugotrajnih kemikalija, poznatih i kao vječne kemikalije, koje se teško razgrađuju u okolišu i ljudskom tijelu.

Od deset građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod šest njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih po zdravlje opasnih spojeva, a među sedam Gospićana koji su sudjelovali povišene vrijednosti ima njih petero.

Ministarstvo je na upit Hine o tim nalazima odgovorilo da u potpunosti razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića.

"Svakoj informaciji o zdravlju i sigurnosti građana pristupamo s maksimalnom ozbiljnošću i odgovornošću", stoji u odgovoru Ministarstva, koje napominje da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja, ali jesu razlog za dodatnu procjenu izloženosti.

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Iz Ministarstva ističu da cijelo istraživanje obuhvaća tek 110 dobrovoljaca iz devet država, od čega samo deset osoba iz Hrvatske, sedam iz Gospića, dvije iz Knina i jednu iz Pule, te da je na temelju nalaza za sedam pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi.

"Prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno"

Objašnjavajući zašto ne planiraju testiranje krvi opće populacije, iz Ministarstva navode da takav korak trenutačno ne preporučuju ni Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) ni relevantne američke zdravstvene agencije, budući da su PFAS spojevi široko rasprostranjeni u okolišu, a njihova prisutnost u krvi ne znači da je zdravlje narušeno.

"Znanstveno je potvrđeno da ne postoji zdravstveni prag na temelju kojeg bi se iz krvi mogla predvidjeti bolest, niti postoji specifično liječenje koje bi se primijenilo nakon takvog testiranja", stoji u odgovoru, uz ocjenu da masovno testiranje krvi ne donosi jasnu zdravstvenu korist za pojedinca.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić donijela je odluku o provedbi istraživačkog monitoringa TFA, najmanjeg i najpostojanijeg spoja iz skupine PFAS, u vodi za ljudsku potrošnju na razini cijele države za 2026. godinu, dok se PFAS spojevi u hrani kontroliraju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Na pitanje o posebnom zdravstvenom praćenju stanovnika Gospića, odgovorili su da bi za takvu odluku prvo bilo potrebno imati cjelovite i znanstveno utemeljene podatke o stvarnom opsegu i trajanju izloženosti, koje rezultati malog broja dobrovoljaca, "koliko god ih ozbiljno uzimali u obzir", ne pružaju.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) ranije je na isti upit Hine odgovorio da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s otpadom otkrivenim u Gospiću, budući da istraživanje pokazuje jedino da su ispitanici nekad u životu bili izloženi PFAS spojevima, ne i njihov izvor ili putove izloženosti.

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