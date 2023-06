Ministra Filipovića ispitali su u USKOK-u radi plinske afere: 'Laž je da sam slao poruke Husiću...'

Ministar gospodarstva Davor Filipović obratio se medijima nakon što je tjednik Nacional objavio kako je 30. svibnja prošle godine poslao poruku Goranu Husiću koja je glasila: "Koliko mi je poznato, Janaf bez problema ima kapacitet za njih. Samo da ne dovoze iransku naftu". Husić je, jedan od protagonista velike plinske afere u kojoj ga USKOK sumnjiči da je profitirao 92 milijuna kuna. Kako navodi Nacional, Husić potom Filipoviću šalje poruku: "Možda bi bilo dobro da ih na sastanku upozoriš da će se cijene za transportne kapacitete nafte i plina do kraja godine u Hrvatskoj povećati." U istoj poruci, navodi Nacional, Husić je Filipoviću napisao i da je Austrija transport preko cijevi već povećala i da će to učiniti i svi drugi te da bi to Filipoviću otvorilo manevarski prostor za povećanje cijene, bude li za to potrebe. Napisao mu je i da će te potrebe sigurno biti. Nacional navodi da tih nekoliko poruka otkriva da je Filipović primao savjete kako pregovarati s mađarskim predstavnicima oko trgovine plinom od čovjeka koji je prema Uskoku, jedan od glavnih aktera plinske afere.