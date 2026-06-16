Ministra pitali o pacijentici koja mora vratiti dio inkluzivnog dodatka: Evo kako je reagirao

Onkološka pacijentica Ines Tomić mora vratiti više oko 1600 eura inkluzivnog dodatka kojeg joj je država mjesecima isplaćivala.

- Stvarno sam ljuta. Uz sve što sam prošla i još prolazim, još se liječim, još nisam dobro fizički ni psihički, moram reći da ponovno stresove prolazim. Radi čega? Radi njih što je stajalo u ormaru, što oni nemaju kadra - ispričala je za Provjereno.

Njoj se inkluzivni dodatak trebao spustiti s 432 eura na 162 jer više nije primala kemoterapiju. Ipak, ta odluka nije stizala, a Zavod za socijalni rad je sedam mjeseci nije obavijestio. Kasnije je saznala da joj je inkluzivni dodatak smanjen od listopada prošle godine.

Na konferenciji za medije ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić suočio se s pitanjem o tom slučaju.

- Zašto niste odgovorili vi kao ministar - upitao je poznanik pacijentice.

Ružić mu je odgovorio da ne ne može govoriti o pojedinačnim slučajevima te se okrenuo i otišao, piše N1.