Obavijesti

News

Komentari 7
NIJE BIO ODUŠEVLJEN

Ministra pitali o pacijentici koja mora vratiti dio inkluzivnog dodatka: Evo kako je reagirao

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Ministra pitali o pacijentici koja mora vratiti dio inkluzivnog dodatka: Evo kako je reagirao
Foto: N1

Zavod za socijalni rad sedam mjeseci nije obavijestio Ines Tomić o promijeni inkluzivnog dodatka

Onkološka pacijentica Ines Tomić mora vratiti više oko 1600 eura inkluzivnog dodatka kojeg joj je država mjesecima isplaćivala. 

- Stvarno sam ljuta. Uz sve što sam prošla i još prolazim, još se liječim, još nisam dobro fizički ni psihički, moram reći da ponovno stresove prolazim. Radi čega? Radi njih što je stajalo u ormaru, što oni nemaju kadra - ispričala je za Provjereno.

Njoj se inkluzivni dodatak trebao spustiti s 432 eura na 162 jer više nije primala kemoterapiju. Ipak, ta odluka nije stizala, a Zavod za socijalni rad je sedam mjeseci nije obavijestio. Kasnije je saznala da joj je inkluzivni dodatak smanjen od listopada prošle godine.

DIGITALIZACIJA RADNOG VREMENA Objavljen projekt elektroničke evidencije rada: Novi sustav za neprijavljeno zapošljavanje
Objavljen projekt elektroničke evidencije rada: Novi sustav za neprijavljeno zapošljavanje

Na konferenciji za medije ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić suočio se s pitanjem o tom slučaju.

- Zašto niste odgovorili vi kao ministar - upitao je poznanik pacijentice.

Ružić mu je odgovorio da ne ne može govoriti o pojedinačnim slučajevima te se okrenuo i otišao, piše N1.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'
DOZNAJEMO

NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'

Sud je okrivljenicima izrekao samo mjere opreza, potvrdili su nam na sudu, premda je državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice huligana
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026