Ministre, jeste li svjesni tko su budući ročnici? Jeste li spremni?

Oko uvođenja obveznog vojnog roka oduvijek se lome koplja. Jedni smatraju da je to beskorisno, drugi da je mladima potreban bar neki oblik discipline i stege te da im to samo može pomoći u životu. Malo se uvodi, pa odustaje, pa opet najavljuje, pa stagnira. Nakon što je zamrznut 1. siječnja 2008. godine, novi ministar obrane Ivan Anušić ozbiljno se uhvatio posla uvesti ga opet i već se razrađuju tri scenarija. Kako je to u petak isprezentirao, tri mjeseca su sasvim dovoljna da mladić iz stanja potpune fizičke nepripremljenosti i neimanja navike bavljenja sportom u potpunosti promijeni fizičku kondiciju. Naveo je tu ustajanje i spavanje na vrijeme, neimanja laptopa ili ekrana 'ispred sebe 24 sata'.