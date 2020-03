Ministre, peta kolona ti sjedi u prvome redu. Obrati se njima!

Zašto se u hrvatskim bolnicama i u danima kada je svijest o opasnosti od novog virusa podignuta na najvišu moguću razinu, događa njegov “proboj”? Kako je moguće da liječnici i dalje bez zaštite primaju pacijente koji se žale na bol u plućima, kako je moguće da iste te pacijente bez ikakvih mjera opreza šalju na rentgen? Pa valjda više ni jednoj medicinskoj ustanovi nije potreban dr. House da se posumnja na koronavirus kada im u ordinaciju stigne čovjek koji kaže da ostaje bez daha i da ima visoku temperaturu!?

Odgovor na pitanje zašto su nam bolničke ustanove i domovi zdravlja kontaminirani, zašto su stotine liječnika i medicinskih sestra u izolaciji a deseci zaraženi virusom i zašto nam se zbiva kolaps zdravstvenog sustava i prije no što je virus udario punom snagom, posve sigurno nije u petoj koloni, kako je to ministar Beroš olako i odveć nepromišljeno izjavio.

Osim ako ministar nije mislio na sve one koji vladaju županijama i gradovima, a među kojima su i brojni članovi njegove stranke, na sve one koji smjenjuju i biraju ravnatelje bolnica po političkim a ne stručnim kriterijima? E takvu petu kolonu posve sigurno imamo i u zdravstvu i u policiji, u vojsci i u pravosuđu, u bolnicama i u administraciji.

To su svi oni nesposobni da u ovoj situaciji primijene jasne i elementarne naputke, da u bolnicama i domovima zdravlja organiziraju trijažu koja bi jasno reagirala i postupala prema sumnjivim pacijentima, da policajce rasporede u smjene i prostore tako da ne ugrožavaju jedni druge, da jedni odmore dok se drugi žrtvuju, da svima podijele maske i zaštitna sredstva.

Da, teško je kontrolirati i one neodgovorne među pacijentima ili liječnicima, one koji prešućuju istinu o svome stanju ili kontatkima, ali je lako prepoznati petokolonaše koji sjede u prvome redu; u županijama i gradovima, u državnim institucijama, one koji živote i egzistenciju ugrožavaju nesposobnošću i nečinjenjem.

Ministre, peta kolona sjedi ti u prvome redu! Obrati se njima! Sjede ti ovih dana i na feštama u seoskim društvenim domovima, jedu odojke, piju i dan kasnije sazivaju presice s prijateljima iz policije. Da, to su župani i njihovi sinovi koje su postavili na čela stožera civilne zaštite, sjede...

To su i oni koji tjednima ne reagiraju na apele liječnika da se uspostave protokoli i da se više pazi na sumnjive pacijente. Svi su oni u prvoj, a ne u petoj koloni, s imenima i prezimenima, a mnogi i sa stranačkim iskaznicama.