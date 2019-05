'Ministre Tolušiću, imovinsku karticu ispunite na ove načine'

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću na njegov zahtjev dalo mišljenje na koja dva načina može pravilno ispuniti imovinsku karticu vezano za njegovu kuću, ali ministar je očito zakasnio zatražiti savjet od Povjerenstva koje je još prije nekoliko dana otvorilo postupak redovne provjere kojim će kontrolirati sve stavke njegove imovinske kartice kao i aktualne navode iz medija.

Ministar je zatražio mišljenje kako prijaviti nekretninu nakon što su mediji počeli problematizirati njegovu imovinsku karticu u kojoj nije naveo garažu.

Povjerenstvo je u mišljenju koje je naknadno zatražio Tolušić navelo na koja dva načina može pravilno ispuniti imovinsku karticu vezano za svoju nekretninu. Jedan način je da u karticu upiše kompletno zemljište zajedno s kućom i okućnicom kako piše u vlasničkom listu, a drugi da upiše jednu po jednu nekretninu pa onda posebno vrijednost svake nekretnine.

- To je samo mišljenje koje je naknadno zatražio da zna kako da postupi prilikom upisa u imovinsku karticu, a kao što ste upoznati Povjerenstvo je otvorilo postupak potpune redovne provjere imovinske kartice dužnosnika Tolušića, što znači da će se kontrolirati svi podaci u njegovoj kartici, ali i aktualni navodi u medijima - rekla je predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković.

U sklopu te provjere kontrolirat će se tako i navodi po kojima je ministar prodao na moru zemljište za 450 tisuća kuna za koje je u imovinskoj kartici naveo da vrijedi 115 tisuća kuna.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u petak je priznao da je pogriješio oko upisa nekretnine, odnosno kuće u svoju imovinsku karticu, najavivši da će čim danas dobije odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa po njoj i postupiti.

Plenković: To nije tema za povjerenje, već za tehnička pitanja

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je, na pitanje ima li potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić njegovo povjerenje s obzirom da je pogrešno naveo imovinu u svojoj imovinskoj kartici, odgovorio kako to nije tema vezana za povjerenje, već su to tehnička pitanja.

Novinare je zanimalo kako komentira to što se Tolušićeva imovina, vezana uz njegovu kuću u Virovitici te atraktivno zemljište na moru, ne podudara s podacima iz njegove imovinske kartice, na što je premijer rekao kako će sve to Tolušić sam objasniti.

- Pa nije to tema koja je vezana za povjerenje, to su tehnička pitanja - odgovorio je Plenković na pitanje ima li Tolušić njegovo povjerenje, naglasivši da nije njegov posao provjeravati imovinske kartice jer za to nema vremena.

Pokrenuti postupci protiv Željka Lackovića i Željka Uhlira

Povjerenstvo je na sjednici pokrenulo postupak protiv zastupnika u Hrvatskom saboru Željka Lackovića koji je kao član Državnog sudbenog vijeća sudjelovao u odlučivanju o imenovanju suca Alena Goluba sucem županijskog suda u Bjelovaru koji je ranije odlučio o dodjeli odštete od 40 tisuća kuna za duševne boli protiv lokalnog lista njegovoj supruzi. Postupak je pokrenut zbog moguće povrede načela djelovanja.

Postupak je zbog moguće povrede načela djelovanja pokrenut i protiv državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Željka Uhlira jer je sudjelovao u postupku donošenju izmjena zakona o najmu stanova koji ima pravne posljedice na zaštićene najmoprimce i vlasnike stanove među kojima je i njegov otac.

Postupak protiv ministra obrane Damira Krstičevića zbog prijave da je u slučaju nabavke borbenih aviona od izraelske tvrtke pogodovao tvrtki KING ICT u kojoj je bio direktor, potom prokurist, a zatim i član nadzornog odbora nije pokrenut jer se radi o istoj pravnoj stvari o kojoj je Povjerenstvo već u srpnju 2018. odlučilo da neće pokrenuti postupak.