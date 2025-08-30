Ministri EU-a podijeljeni su oko Gaze - jedni su za ekonomski pritisak, drugi su puno blaži

Podijeljeni smo oko tog pitanja. Ako smo podijeljeni oko tog pitanja, nemamo glas na globalnoj sceni, tako da je to vrlo problematično, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas uoči sastanka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:44 Dala je otkaz u Reutersu zbog izvještavanja o Gazi: 'Nositi ovu iskaznicu postalo je sramota' | Video: 24sata/reuters/facebook

Također je rekla da nije "baš optimistična" niti oko prijedloga kojeg je opisala kao blag, budući da je manje rigorozan od ostalih opcija, o ograničavanju pristupa Izraela europskom programu financiranja znanstvenih istraživanja.

Rat u Pojasu Gaze, pokrenut kao odgovor na Hamasov napad, ogolio je duboko ukorijenjene razlike između 27 članica europskog bloka o Bliskom istoku u cjelini. Mnoge članice, poput Irske, Španjolske, Švedske i Nizozemske, su vrlo kritične prema načinu na koji Izrael vodi rat, prvenstveno zbog velikog broja civilnih žrtava i ograničenja vezanih uz distribuciju humanitarne pomoći. One traže suspenziju trgovinskog pakta s Izraelom, no druge zemlje, uključujući Njemačku, Mađarsku, Češku, ne prihvaćaju snažne ekonomske ili političke mjere.

Sustav integrirane klasifikacije sigurnosti hrane (IPC) koji radi s UN-om i druge udruge su prošli tjedan priopćile da u Gazi vlada glad, no Izrael je zatražio od IPC-a da povuče procjenu, odbacivši nalaze kao netočne i pristrane. Irski premijer Simon Harris je rekao da "djeca u Gazi gladuju" i zapitao se "kada će EU kao kolektiv nešto poduzeti, ako ne sada".

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je rekao da je Berlin jasno dao do znanja da Izrael mora voditi računa i poštivati humanitarna načela u svom ratu protiv Hamasa te da je njegova zemlja suspendirala isporuku oružja koje bi se moglo koristiti u Gazi.

Ali, istaknuo je Wadephul, Njemačka "nije baš uvjerena" u prijedlog o ograničavanju izraelskog pristupa istraživačkim fondovima EU-a, dovodeći u pitanje kako bi obustava jedne takve suradnje u civilnom području, koju je opisao razumnom, bila korisna.

Dužnosnici Europske komisije kažu da su predložili mjeru kako bi poslali početni signal Izraelu i zato što za njezino usvajanje nije potrebna jednoglasnost. Potpora 15 zemalja bila bi dovoljna ako predstavljaju 65 posto stanovništva EU.