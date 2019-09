Ministrica: Bandić je prljavim napadima prešao svaku granicu

Gospodin Bandić je na aktualnom satu Gradske skupštine prljavim i niskim napadom, koristeći problematiku djece s teškoćama, prešao svaku granicu tolerancije, poručila je ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak.

Zagrebački gradonačelnik u četvrtak je, odgovarajući na pitanje gradskog zastupnika Renata Peteka (Naprijed Hrvatska - Progresivni savez) da se Grad uključi u rješavanje pitanja asistenata u nastavi, kazao:

- Di vam je obraz? Mene pitate za posao koji treba odraditi ministrica, a to nije odradila zato što mene ne podnosi. Nemam nikakvog sukoba niti s jednim ministrom, a s njom najmanje. To što ona ne zna i ne razumije to je problem premijera koji je i drži, a ne moj. Pitajte njega, pitajte nju, pustite Bandića da radi svoj posao."

Divjak je na novi Bandićev napad oštro odgovorila:

- Umjesto da počisti u svom dvorištu, kao osnivač škola koji također ima odgovornost oko problematike dodjele pomoćnika u nastavi, on nastavlja s napadima na sustav odgoja i obrazovanja koristeći se primitivnim metodama. Primjerice, neki od zahtjeva za pomoćnicima u nastavi od Grada Zagreba stigli su u Ministarstvo čak i nakon početka školske godine (jučer, 18. rujna i prekjučer, 17. rujna). Od početka mandata suočavam se s napadima i uspješno branim sustav od raznih sumnjivih ideologija i partikularnih interesa tako da sigurno ni sada neću dopustiti da se na ovakav način ugrožava sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj.