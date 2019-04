Ministrica Divjak: Jasenovac bi trebao biti mjesto ujedinjenja

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u nedjelju u Jasenovcu da je oko obilježavanja i davanja počasti žrtvama svih totalitarnih režima važno imati nacionalni konsenzus da se provodi zajednički, i apelirala je da se pokuša naći zajednička platforma kako se to tako obilježava i da to bude mjesto ujedinjenja, a ne razjedinjenja.

- Mislim da je važno da oko ovakvih tema imamo nacionalni konsenzus da se obilježavanje i davanje počasti žrtvama svih totalitarnih režima, konkretno ovdje u Jasenovcu provodi zajednički i da u fokusu budu žrtve i da svi zajedno osvijestimo da je to nešto što nije samo dio povijesti, nego moramo posebno obratiti pažnju i danas da se povijest ne ponovi - poručila je Divjak u Jasenovcu, gdje je bila na službenoj državnoj komemoraciji u znak sjećanja na žrtve ustaškog logora Jasenovac.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Službena komemoracija održana je danas u organizaciji Hrvatskog sabora, a nazočili su joj, uz ostale, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, ministar državne imovine Goran Marić, ministar uprave Lovro Kuščević, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, te zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Ministrica obrazovanja u izjavi novinarima apelirala je na sve da se pokuša naći zajednička platforma da se to tako obilježava, i da "to bude mjesto ujedinjenja, a ne mjesto razjedinjenja".

Nije komentirala navode predsjednika Koordinacije židovskih općina Ognjena Krausa koji je u petak na komemoraciji u Jasenovcu, odvojenoj od službene državne svečanosti, prozvao vlast za nedjelovanje po pitanju revizije povijesti te posljedično jačanje ekstremne desnice. Nije ih, kaže, detaljno proučila zbog summita u Dubrovniku.

Ministrica Divjak se nije složila s Krausovom ocjenom da se Vlada premijera Plenkovića više brinula oko komemoracije u Bleiburgu nego u Jasenovcu.

- Osobno se nisam više brinula o Bleiburgu nego o Jasenovcu, a isto tako na sjednicama Vlade RH nije to bilo izraženo da bi to bila posebna briga posvećena Bleiburgu koliko je meni poznato. Da li je percepcija javnosti drugačija, to je već nešto drugo - naglasila je.

Vezano za slabu posjećenost srednjoškolaca spomen području Jasenovac, stava je da je potrebno uvesti puno jasniju i više edukacije vezano uz 20. stoljeće i u tom smislu je, kaže, u novim kurikulumima bitno unaprijeđen i kurikulum koji se odnosi na Drugi svjetski rat.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- U tom dijelu su posebno istaknuti totalitarni režimi, pa i totalitarni režimi na području Hrvatske. S druge strane u kurikulum su jasno stavljeni i koncentracijski logori i logori smrti gdje je Jasenovac nešto što treba naći svoje mjesto u redovnom programu - istaknula je Divjak.

Podsjetila je da su za iduću godinu za osme razrede osnovnih škola najavljena dodatna sredstva kako bi učenici osmih razreda koji će to željeti, imali priliku doći u Jasenovac.

- To znači da to nije obavezno, ali se potiče s obzirom da se osiguravaju sredstva i daje se posebna preporuka Ministarstva, ali još važnije od toga je da se taj kurikulum povijesti provodi po nacionalnom standardu i na jednake načine za sve učenike u Hrvatskoj - naglasila je ministrica.