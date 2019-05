Ministrica Divjak o incidentima na norijadi: To je neprihvatljivo Na novinarsko pitanje da komentira izvikivanje pokliča "Za dom spremni" i "Ajmo ustaše" dijela maturanata na norijadi u Rijeci ministrica Divjak je ocijenila da je to bilo "potpuno neprimjereno, to treba osuditi"