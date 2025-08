Ministrica kulture potvrdila: Ostajem na čelu Ministarstva!

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek potvrdila je u izjavi za Hinu kako staje na čelu Ministarstva, te dodala kako se nije kandidirala za poziciju u UNESCO-u, o čemu su neki mediji proteklih dana nagađali.

"Nemam vam što ni služeno, ni neslužbeno reći", odgovorila je ministrica na upit odlazi li iz Ministarstva.

Demantirala je tvrdnju kako se natjecala za UNESCO. "Ne, ne to su sve patke", izjavila je i dodala kako radi svoj ministarski posao dok god premijer bude smatrao da doprinosi njegovom timu. "On je, naravno, taj koji odlučuje koliko će tko dugo biti ministar. Dok sam na ovoj dužnosti, obavljat ću je maksimalno angažirano, stručno i na dobrobit hrvatske kulture. Kada za to dođe vrijeme, netko drugi će preuzeti funkciju“, kazala je. Zaključila je kako trenutačno nema nikakvih službenih promjena ni najava te da je njezin fokus isključivo na radu koji obavlja.

Obuljen Koržinek, koja je došla na Sinjsku alku, naglasila je kako je taj kraj izuzetno bogat poviješću i tradicijom, a da Sinjska alka, !kao jedan od ključnih simbola naše nematerijalne kulturne baštine, to potvrđuje iz godine u godinu“. Naglasila je važnost očuvanja i prijenosa kulturnog nasljeđa kroz manifestacije, edukaciju i muzealizaciju.

Najavila je i obilježavanje desete obljetnice Muzeja Sinjske alke, istaknuvši njegovu ključnu ulogu u očuvanju identiteta Dalmatinske zagore. „Pripremamo obilježavanje obljetnice Muzeja kako bismo dodatno istaknuli važnost njegovanja nematerijalne kulturne baštine“, rekla je.