Ministrica: 'Nije nam zdravstvo u rasulu, puno smo uložili u specijalizacije, pedrijatre...'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić na saborskom aktualnom prijepodnevu odbacila je tvrdnje SDP-ovog Mihaela Zmajlovića da je 'zdravstvo u rasulu', naglasivši da se zadnjih godina puno ulaže i u infrastrukturu u specijalizacije, obiteljsku medicinu, pedijatre i ginekologe.

„Puno je uloženo, ne samo u infrastrukturu nego i u specijalizacije, zadnjih godina se ulaže i u specijalizacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, obiteljsku medicinu, pedijatre i ginekologe”, odgovorila je Hrstić na upit Zmajlovića, koji je rekao da je zdravstvo 'u rasulu, posebice u Zagrebačkoj županiji gdje, kako tvrdi SDP-ov zastupnik, trudnice i djeca nemaju gdje otići na pregled.

„Ne bih se složila s Vama da djeca nemaju gdje otići liječniku, a trudnice na pregled”, dodala je ministrica zdravstva i poručila da se specijalizacije raspisuju onoliko koliko je potrebno.

U Zagrebačku županiju Vlada uložila 35 milijuna eura u infrastrukturu i specijalitacije

U Zagrebačku županiju, rekla je Hrstić, Vlada je u zadnjih osam godina uložila 35 milijuna eura u infrastrukturu i specijalizaciju.

Privlačenje određenih liječnika, medicinskih sestara i tehničara u određenu lokalnu zajednicu ovisi i o stimulativnim mjerama same lokalne zajednice, naglasila je ministrica zdravstva.

Lani izdano i odrađeno 15 milijuna uputnica i 115 milijuna postupaka u javnom zdravstvu

Hrstić se nije složila ni s tvrdnjom da je zdravstveni sustav 'devastiran', upitavši tko je onda izdao i odradio 15 milijuna uputnica u prošloj godini i 115 milijuna postupaka u javnom zdravstvenom sustavu.

Zmajlović je ustvrdio da u domovina zdravlja diljem Hrvatske, posebice u Zagrebačkoj županiji, nedostaje liječnika i osnovne medicinske opreme, da nema ginekologa ni pedijatara, a zdravstva zaštita postaje nedostupna. U Jastrebarskom je otišao pedijatar, u Velikoj Gorici nedostaju dva pedijatra i oftalmolog, u Zaprešiću nema pedijatra ni fizijatra, Sveta Nedelja nema pedijatra ni ginekologa, ultrazvuka ni rendgena, nabrojao je.

Na upit Nataše Tramišak (HDZ), ministrica Hrstić istaknula je također ulaganje u novu bolnicu u Osijeku.

"Taj projekt je pokrenut 2019. godine i odraz je sposobnosti ove Vlade, do tada je bio samo mrtvo slovo na papiru. Pokrenuta je građevinska dozvola i procesi financiranja, a vrijednost projekta je 850 milijuna eura. Ono što predstoji su Vladine odluke o financiranju i očekujemo da bi se krajem godine moglo krenuti s traženjem najpovoljnijeg izvođača radova", rekla je ministrica zdravstva.

Anušić: Na jesen usvajanje zakona o temeljnom vojnom osposobljavanju

Ministar obrane Ivan Anušić, na upit HDZ-ovog zastupnika Ljubomira Kolareka o početku temeljnog vojnog osposobljavanje, ponovio je već poznate informacije u javnosti.

Zakoni kojim će se to urediti kreću u e-savjetovanje u lipnju, do ljeta bi trebali proći prvo čitanje u Saboru, a na jesen usvojeni.

Temeljeno vojno osposobljavanje trebalo bi se početi provoditi do kraja ove godine ili najkasnije početkom iduće godine, a prvi pozivi krenuti već ove jeseni. Od 18.500 do 19.000 mladića koji svake godine napune 18 godina, očekuje se da će se njih 4 do 5 tisuća odazvati na temeljno vojno osposobljavanje. Ukupna trošak godišnje biti će oko 20 milijuna eura, naveo je Anušić.

Istaknuo je i kako se tijekom osposobljavanja neće moći dobiti otkaz, a studenti moći biti pozvani na osposobljavanje do 29. godine života. Kao benefite provođenja temeljnog vojnog osposobljavanje,izdvojio je naknadu od 1.100 eura i prednost pri zapošljavanju državnoj upravi.

Glavina: Ulaganja u sport povećana na 170 milijuna eura, Vlada spremna sudjelovati u obnovi Poljuda

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je niz projekta ulaganja u sportsku infrastrukturu u mandatu ove Vlade, posebno izdvojivši novi nogometni stadion u Zagrebu. Najavio je i kako je Vlada spremna sudjelovati i u obnovi stadiona Poljud u Splitu.

„Ulaganja u sport smo ušesterostručili, od 28 na gotovo 170 milijuna eura”, naglasio je ministar Glavina.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić pohvalio se pak ulaganjima u obnovu od potresa. Do danas smo završili preko 13.200 lokacija s ukupno 50 tisuća stambenih jedinica, kazao je.