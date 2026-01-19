Ministrica o smjeni u pulskom kazalištu: 'Politička nekultura'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek komentirala je u ponedjeljak smjenu u Kazališnom vijeću Istarskog narodnog kazališta (INK) u Puli uoči izbora ravnatelja ili ravnateljice kazališta ističući da je to pitanje političke kulture odnosno nekulture.

Obuljen Koržinek rekla je da još nema zaključaka oko slučaja smjene u Kazališnom vijeću Istarskog narodnog kazališta nakon što je zatražena cijela dokumentacija i da ne zna kada će ih biti jer za to treba vremena.

"Nije to pitanje zakonitosti i nadzora, to je jednostavno pitanje političke kulture ili nekulture. Ovo se ne radi. Zatražili smo dokumentaciju jer prema kulturi i kulturnim institucijama treba postupati dostojanstveno i treba se držati političke kulture, a to je u ovom slučaju izostalo. Nadzor će se provesti nad zakonitošću i vidjet će se sve okolnosti. Ja znam samo ono što sam čula iz medija, ali načelno ako ljudi dobro rade, ako korektno i pošteno rade, onda ih treba zadržati", istaknula je ministrica.

Dodala je da ih ne treba zamjenjivati, osobito ne s ljudima koji pripadaju nekim političkim strankama. "Mi to ne radimo. Nikada nisam to radila kao ministrica, pa preporučam da to ne rade ni lokalne samouprave", rekla je Obuljen Koržinek dodajući da treba pitati i sve gradonačelnike koji su donosili i donose takve odluke koje štete kulturi i kazalištu.

Pulski gradonačelnik je 19. prosinca prošle godine, neposredno uoči Božića, razriješio članicu Kazališnog vijeća INK-a Sanelu Pliško, inače djelatnicu javne ustanove Pula Film Festival, a na njezino mjesto imenovana je Slađana Pletkos-Pernar, kandidatkinja s izborne liste Gorana Mihovilovića, koalicijskog partnera aktualne gradske vlasti. Odluka je izazvala burne reakcije i donesena je usred raspisanog natječaja za novog ravnatelja INK-a.