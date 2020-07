Ministrica turizma: U srpnju bilo oko 50 posto lanjskog prometa

<p>Hrvatska je u dosadašnjem dijelu srpnja ostvarila 2,3 milijuna dolazaka i 15,5 milijuna noćenja što je na razini oko 50 posto lanjskog prometa, rekla je u srijedu ministrica turizma i sporta <strong>Nikolina Brnjac</strong> nakon sastanka s predstavnicima turističkog sektora.</p><p>Brnjac je kazala da je održala inicijalni sastanak sa 20-ak predstavnika hrvatske turističke industrije, odnosno sa svim relevantnim sudionicima iz turizma. </p><p>Razmatrali su, otkrila je, opcije kako nastaviti dalje s turističkim sektorom, dodavši kako situacija nije dobra s obzirom na "koronu". </p><p>Ipak, istaknula je kako možemo biti itekako zadovoljni, jer je u srpnju ostvareno 2,3 milijuna dolazaka i 15,5 milijuna noćenja tako da smo negdje na 50 posto lanjskog prometa.</p><p>Brnjac je izvijestila da je s turističkim znalcima razgovarala o postojećim i budućim mjerama, održivosti postojećeg sustava i završetku turističke sezone.</p><p>Turističke predstavnike zamolila je za prijedloge vezane uz buduće mjere. Ukazala je na Instrument za oporavak i otpornost EU kroz koji bi Hrvatska trebala dobiti šest milijardi eura nepovratno, a dio toga će otići i u turistički sektor.</p><p>Direktor Hrvatske udruge turizma (HUT) Veljko Ostojić istaknuo je da je sektor pred velikim izazovima, no i da se uz zajednički rad i komunikaciju može biti optimističan u pogledu konačnog rezultata.</p><p>Pohvalio je novu ministricu koja je, kako je rekao, na sastanku kazala da želi pomoći turizmu koristeći i instrumente EU-a, ali i domaće financijske izvore, a da će se istovremeno "puno manje šetati i naslikavati po obali". </p><p>Turizmu, kaže Ostojić, trebaju konkretni potezi, konkretne mjere i treba mu potpora za dočekati novu turističku sezonu.</p><p>- Svi znamo da će zima biti duga i teška - rekao je Ostojić.</p><p>HUT je, kao je rekao, izazove podijelio u dva segmenta: jedno je pitanje svega onoga što se tiče Covida, dakle očuvanja radnih mjesta, a drugo su mjere koje se tiču financijskog oporavka gospodarskih subjekata. Tu mnogo očekuje od domaćih poslovnih banaka, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a, ali i od spomenute pomoći koja je najavljena iz EU.</p><p>Pozdravio je dosadašnje mjere Vlade za očuvanjem radnih mjesta, ali i podsjetio da do sada nije riješeno mnogo pitanja, od turističkog zemljišta preko pomorskog dobra do sustava turističkih zajednica.</p>