Ministrica vanjskih poslova BiH povukla osudu Milanovića: 'Došlo je do nerazumijevanja...'

Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković ocijenila je u petak da je dobro da nije bilo izjave predsjednika Zorana Milanovića na Brdu kod Kranja o negiranju genocida u Srebrenici koju je ona, iako je bila temeljena na neprovjerenim izvorima, bila oštro osudila i Hrvatskoj poslala prosvjednu notu.

- Mogu samo reći, ako je došlo do nekog nerazumijevanja, onda nam je to, koliko god da nerazumijevanje nije dobrodošlo, drago da nije došlo do takve izjave koju su prenijeli ljudi koji su sudjelovali na tom ručku - rekla je Turković.

Time je odgovorila na upit o reakciji iz ureda predsjednika koji je naveo kako se radi o laži.

Pojedini srbijanski mediji najprije su objavili, a potom bosanskohercegovački prenijeli da je hrvatski predsjednik tijekom radnog ručka početkom tjedna na Brdu kod Kranja negirao genocid u Srebrenici.

Nakon toga uslijedilo je niz gnjevnih reagiranja bošnjačkih političara, aktivista, islamske zajednice, a među njima je bila je i prosvjedna nota koju je ministrica Bisera Turković uputila Hrvatskoj.

Takvu notu ministrice Turković, koja je visoka dužnosnica vodeće bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA), odbio je primiti hrvatski veleposlanik u Sarajevu Ivan Sabolić jer se njezin ton i sadržaj temeljio isključivo na ničim potkrijepljenim tvrdnjama.

